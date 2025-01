Amazon Prime Video anunció un nuevo documental que girará en torno a la vida de Melania Trump, dirigido por Brett Ratner. La exmodelo eslovena, conocida por su carácter reservado, ofrecerá una mirada inédita entre bastidores a su vida como esposa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y futura primera dama.

El documental, producido por el propio Donald Trump, se rodó en diciembre de 2024 y se espera su estreno para finales de 2025. Este proyecto llega tras la publicación de las memorias de Melania tituladas Melania, lanzadas en 2024. Según Amazon, la obra mostrará una faceta más cercana y humana de la exprimera dama.

La elección de Brett Ratner como director ha generado críticas. Ratner, conocido por dirigir éxitos como Rush Hour y Hércules, no había dirigido desde 2014 debido a múltiples acusaciones de acoso sexual y agresión que surgieron en el movimiento #MeToo. Aunque él ha negado todas las acusaciones, estas controversias siguen pesando sobre su carrera.

My Story.

My Perspective.

The Truth. https://t.co/ZCTwZSqZND pic.twitter.com/HHGQaA6d5v

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 5, 2024