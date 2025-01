A 10 días de que Donald Trump asuma la Presidencia de Estados Unidos, cientos de familias refugiadas en Ciudad Juárez enfrentan un panorama incierto, mientras intentan obtener una cita a través de la aplicación CBP One para cruzar la frontera de manera regular.

Esperanza agotada y estrategias diversas

Algunos migrantes, como “Sara”, originaria del Estado de México, no pueden regresar a sus lugares de origen debido a la violencia. Otros han optado por trasladarse a la Ciudad de México en busca de empleo, cambiar la ubicación de sus citas en CBP One o entregarse a la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso.

Sin embargo, muchas personas siguen esperando el cambio de gobierno con la esperanza de una política más favorable, reporta El Diario.

El impacto de las políticas migratorias en los albergues

El pastor Juan Fierro, del albergue El Buen Pastor, indicó que el número de refugiados ha disminuido debido al éxodo hacia otras ciudades o intentos de cruzar la frontera. Actualmente, el albergue alberga a 24 personas, quienes enfrentan la desesperación por la falta de claridad en los procesos migratorios.

Para muchos, CBP One es la única esperanza de ingresar a Estados Unidos legalmente. Olga Chacón, una migrante salvadoreña con ciudadanía mexicana, fue devuelta a Ciudad Juárez después de no cumplir con los requisitos de admisión. Aunque tiene hijos ciudadanos estadounidenses, los oficiales de CBP consideraron que su caso no calificaba para el programa. “Me preguntaban que por qué si tengo hijos ciudadanos quería entrar de ilegal, pero CBP One no es ilegal”, dijo la mujer, quien buscó en la aplicación una opción por no saber de que manera operan los procesos migratorios, reportó El Diario.

Desde la introducción de CBP One en enero de 2023, más de 904,500 personas han programado citas para presentarse en los puertos de entrada establecidos a lo largo de la frontera con México. Sin embargo, el desconocimiento de los procesos y los estrictos criterios han dejado a muchas personas varadas en la frontera.

Apoyo y resiliencia en tiempos difíciles

La incertidumbre aumenta con la proximidad del 20 de enero, cuando Trump retomará el poder. Mientras tanto, los migrantes en Ciudad Juárez enfrentan desafíos diarios, desde la falta de alimentos en los albergues hasta el temor de ser deportados o expulsados nuevamente.

Organizaciones y líderes comunitarios en Ciudad Juárez continúan trabajando para apoyar a los migrantes, proporcionando refugio, alimentos y orientación. Sin embargo, los recursos son limitados, y la necesidad de soluciones integrales y humanitarias sigue siendo urgente.

CBP One, aunque es un avance en la gestión de procesos migratorios, no ha logrado satisfacer las necesidades de todos los solicitantes de asilo, dejando a miles en espera de respuestas y un futuro incierto. Aún quedan 10 días hasta que tome el poder nuevamente Donald Trump. N

