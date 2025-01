A partir de la entrada en vigor del T-MEC en 2020, el gobierno de Estados Unidos puede sancionar a empresas mexicanas que no cumplan con la política laboral establecida por el tratado, en la que se contempla la libertad sindical, respeto a los derechos de las y los trabajadores, entre otras prestaciones.

Al respecto, el director del Centro de Conciliación Laboral, Gregorio Zamarripa, destacó que, a diferencia de otras entidades de la región, Aguascalientes cuenta con una buena reputación ante Estados Unidos, situación que sirve como carta de presentación ante empresas extranjeras que buscan invertir en la entidad.

“En Aguascalientes estamos cuidando nuestra seguridad laboral para decirle al mundo que tenemos armonía social; no tenemos quejas, no tenemos huelgas, etc. Sin embargo, hay sindicatos con ciertos intereses que vienen y buscan dañar, para evitar que inversiones lleguen a la entidad” comentó.