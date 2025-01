Por denuncias de acoso y abuso de poder, estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG) hicieron un paro.

La protesta inició el miércoles por la mañana y denunciaron a cinco docentes que no han sido expulsados, aun y cuando fueron denunciados.

Una de las estudiantes que omitió dar su nombre contó que las denuncias son por violencia, acoso y abuso de poder, además de discriminación. Recordó que desde el año pasado se presentaron 15 denuncias anónimas, pues las víctimas tenían miedo de las represalias.

“La maestra mostraba actitudes discriminatorias y despectivas con las personas que no tenían la economía de tener un buen teléfono, internet o computadora. Si no podías encender la cámara era falta e incluso a algunos, los llevó a extra por eso. Otros la libramos porque lo alegamos y demostramos con los trabajos” declaró.

“La maestra Luisa en una ocasión nos gritó varias cosas por no saber realizar una actividad, pidió favores personales como cuidar a familiares suyos y aumentó las calificaciones de esas personas bajando la de los demás. Durante actividades de integración donde debes poner como aspectos de mejora a la otra persona nos llegó a escribir mensajes fuertes”.

Las estudiantes solicitaron que para levantar el paro piden la destitución de las docentes que se acusan de ejercer violencia contra los estudiantes, además de una evaluación docente y que los casos de violencia sean atendidos.

A la protesta acudieron autoridades para hablar con los estudiantes. Ellos son Aldelmo Reyes Pablo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Luis Arturo Ledesma, director de Atención y Operación de Instituciones de Educación Superior y Ma. Lucina Partida Gómez, presidenta del Consejo Técnico.

Algunas de las maestras aludidas señalaron que detrás de los alumnos podría estar el ex director Leonardo Julio Mendiola Martínez, el 30 de noviembre, pues había sido denunciado por violencia laboral a maestras, mismas que son ahora acusadas por los estudiantes.

“Los chicos argumentan que es un documento que hace el Consejo Estudiantil, hay un párrafo donde se señala mi presunta actitud poco favorable. Llama mi atención que no hay nombres de quienes me denuncian. Yo creo que otro párrafo da mucha luz: hay un párrafo donde habla de la destitución del maestro Leonardo, en donde un grupo de nueve mujeres, entre las que yo me encuentro, denunciamos en enero al citado maestro. Hicimos un proceso de denuncia formal”.