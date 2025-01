El RECON (Reacción a Contingencias Naturales) se está llevando a cabo en Durango para brindar atención a las personas que así lo requieran por la contingencia de la tormenta invernal y frente frío, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal y en coordinación con las demás corporaciones de seguridad y protección civil, realizan recorridos por distintas zonas del Estado.

Óscar Galván Villarreal, Secretario de Seguridad Pública, puntualizó que se tiene presencia en todo el territorio estatal, con especial énfasis en las zonas donde se tienen contemplado un marcado descenso en la temperatura, además del registro de nevadas y aguas nieves para poder atender a la población que así lo requiera.

Explicó que, en coordinación con elementos de la Defensa, Guardia Nacional, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como las policías y las direcciones municipales de protección civil, de manera coordinada se realizan estos trabajos de prevención, atendiendo de manera especial a aquellas personas en condición de calle y que se encuentran vulnerables por las bajas temperaturas llevándolas a los albergues que se han habilitado para tal fin.

Reconoció que existen casos de aquellas personas que se resisten a acudir a un albergue por lo que se les entregan cobijas, así como alimentos y bebidas calientes para que les ayude a mitigar el frío.

En el caso particular de la ciudad capital se lleva a cabo este operativo por la noche y madrugada, donde lamentablemente la mayoría de las personas en condición de calles no quieren ir a los albergues, no obstante, se les brinda atención médica y alimentos, en los casos que acceden son trasladados a un albergue para que puedan dormir bajo techo y reciban alimentos calientes.

