La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes (SSPM) no llevó a cabo detenciones referentes al uso de pirotecnia en domicilios o calles, reconoció el titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, quien argumentó que la ley local le impide actuar al respecto.

Según el comandante, no existe algún artículo o ley que castigue a las personas que lancen pirotecnia en sus hogares o entorno, actividad que se vuelve frecuente por la navidad y el año nuevo.

“El lanzamiento como tal de un “cuete” o un artificio pirotécnico, en la ley no está sancionado, entonces, si la ley no lo permite, no puedo vulnerar algún derecho yo como autoridad. Lo que estuvimos haciendo fue recorridos de acompañamiento con Protección Civil” mencionó.