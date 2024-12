Cuando tenía 20 años cometí un robo a mano armada y asesiné a un hombre en el asalto. Dos años después, en noviembre de 1980, fui sentenciado y condenado a muerte con los medios de comunicación y mis padres al margen.

Ese día me llevaron encadenado a la sala del tribunal para escuchar la sentencia: muerte por gas letal. Así, condenado a muerte, pasaría años en confinamiento solitario, luchando con la idea de mi propia muerte y la realidad de mi vida continua.

El hogar católico-irlandés en el que crecí parecía perfecto. Pasé los veranos nadando, pescando y paseando en bote por las costas de Long Island, Nueva York. Pero cuando tenía 12 años ya había sufrido abuso físico, emocional y psicológico. Me escapé de casa varias veces y finalmente abracé la cultura de las drogas de los años 70.

A pesar de todo, mi corazón se endureció hasta el punto de no considerar mi crimen desde la perspectiva de la víctima. Mi abogado me instó a buscar en mi corazón y descubrir por qué le había quitado la vida a un hombre.

Pero lo que realmente me despertó no fue haber sido condenado a muerte, el confinamiento o las palabras de mi abogado. Fue un veterano militar que persistentemente se ofreció a leer la Biblia conmigo, aunque yo lo ignoraba continuamente.

Cuando vino a visitarme a prisión, a veces me negué incluso a reconocer su presencia, pero él nunca se dio por vencido conmigo. Más tarde, Chuck Colson, el fundador de la organización Prison Fellowship, habló en mi prisión. Se propuso reunirse con personas condenadas a muerte cada vez que visitaba una prisión, y por eso vino a verme.

AUNQUE FUI CONDENADO A MUERTE, JAMÁS PENSÉ EN LA VÍCTIMA

Chuck rezó conmigo y terminamos manteniendo correspondencia por correo durante varios años. Él fue quien me ayudó a ver lo que significa la justicia y a considerar a la víctima. Hasta ese momento solo había pensado en mí mismo.

Estos encuentros con personas que me veían como un ser humano me dieron la fuerza para considerar lo que sienten las víctimas. De repente comprendí que se estaba haciendo justicia a través de mi encarcelamiento.

Mi eventual entrega a Dios me dio más fuerza: me permitió descubrir por qué había cometido mi crimen. Por primera vez en mi vida pude tolerar mirar hacia adentro, a pesar de la terrible vergüenza y culpa que sentía.

Cuando mi condena fue anulada por la Corte Suprema del estado, en 1982, tuve la oportunidad de empezar a asumir la responsabilidad de mis acciones. En lugar de intentar volver a casa me declaré culpable de asesinato en primer grado y robo a mano armada. Luego cambiaron mi sentencia, de muerte en la cámara de gas a 25 años o cadena perpetua.

Tenía mucho trabajo por hacer. No tuve mucha educación. Era egoísta y, antes de mi conversión, me sentía orgulloso de mi condición de preso. Desde temprana edad adopté lo que hoy considero una “mentalidad carcelaria”.

Entonces me puse a trabajar. Empecé a cuidarme mejor físicamente. Tomé cursos en universidades comunitarias en prisión, y obtuve 54 créditos de un colegio local y 25 de otro, los cuales resultaron en dos títulos vocacionales.

Completé 58 de los programas institucionales de salud mental en prisión. Estos programas me enseñaron las habilidades que necesitaba para ser responsable, tanto de mí como de mi comunidad. Incluso me convertí en líder de la iglesia de la prisión.

HICE TODO LO QUE PODÍA HACER DURANTE 25 AÑOS

De esta forma, recaudamos fondos para que los niños locales asistieran a las Olimpiadas Especiales y ayudamos a financiar la asistencia de más niños locales al campamento de la iglesia.

También trabajé mucho mientras estaba en prisión. Hice un trabajo físico difícil. Laboré en tareas de mantenimiento y administrativas. Hice todo lo que había que hacer, todo lo que podía hacer, durante 25 largos años.

Mi vida y mis valores cambiaron para siempre y para bien sin que yo jamás abandonara el sistema penitenciario, pero a medida que pasaron esos años vi a muchos compañeros de prisión alejarse. Dejaron pasar décadas de sus vidas.

Para ser honesto, creo que hay un poco de esta tendencia en todos nosotros: aislarnos y hacer las cosas a nuestro modo por inercia. Esto es especialmente cierto si estamos estresados. Pero es esencial no quedarse simplemente en prisión y cumplir la condena.

El tiempo en prisión puede cambiar tu vida si desarrollas las relaciones necesarias. Mi tiempo en prisión ciertamente lo hizo. Allí construí relaciones que hoy aún conservo. Esas personas todavía me orientan —y aún necesito orientación—. Necesitaba que me guiaran entonces y todavía lo necesito. Todos lo necesitamos.

A lo largo de los años hubo administradores de la prisión y capellanes que invirtieron en mí. Mientras estaba encarcelado conocí a una joven pareja cristiana a través de Prison Fellowship. Cuando nació su hijo trajeron al bebé a visitarme al corredor de la muerte.

Tuvieron ocho hijos y su familia me visitaba fielmente en prisión cada Navidad. He estado en cada una de las bodas de sus hijos. No sería quien soy hoy sin el amor de personas como ellos.

LA LIBERTAD CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Estas relaciones y actos de amor me ayudaron a cambiarme a mí mismo y mi vida para bien. Modificaron mi perspectiva y comencé a preocuparme verdaderamente por los demás más que por mí mismo. Me di cuenta de que mi vida no se trataba de mí. Se trataba de servir a los demás.

Este amor me ayudó a prepararme para la libertad, y la libertad requiere cuidado para usarse bien. Nunca olvidaré lo que me dijo el director de área de Prison Fellowship cuando me estaba ayudando a prepararme para salir de prisión: “Eddie, tu libertad conlleva una gran responsabilidad”.

Luego de haber sido condenado a muerte, después de 25 años me liberaron. Pero sabía que mi hogar no sería un buen lugar al que ir. Mi papá tenía algunos problemas de adicción y ahora yo era una persona diferente. Escribí a muchos centros de reinserción social, pero debido a la naturaleza violenta de mi delito seguía siendo rechazado. Finalmente, me comuniqué con alguien de Prison Fellowship que me ayudó a encontrar un lugar donde quedarme y obtener la ayuda que necesitaba.

Encontrar un trabajo también fue un proceso humillante. No tenía educación ni las habilidades técnicas para realizar muchos trabajos, y también tuve que navegar mi condena por un delito grave. Pero Dios fue bueno conmigo.

Hoy soy responsable de mi libertad. Soy responsable de mi esposa y mis dos hijos. Sirvo en mi iglesia y como ministro en prisiones. He estado fuera de prisión durante 19 años y no pasa un día sin que agradezca a Dios por las responsabilidades que conlleva la libertad.

LA VIDA EN LIBERTAD NO ES FÁCIL PARA QUIEN ESTUVO CONDENADO A MUERTE

Salir mejor de la cárcel puede comenzar con acciones pequeñas y concretas. Para mí, fue deshacerme de hábitos poco saludables, hacer lo mejor que pude en las responsabilidades diarias de mi trabajo y aceptar una oferta para leer la Biblia.

Quizá para ti comience con una relación única. Pero debe empezar por alguna parte. Para mí empezó con Dios. Para otros, todo se reduce a descubrir qué les da significado de alguna manera. Pero descubrir la fuente del significado no te llevará muy lejos si sigues intentando hacer cambios para mejorar solo por tu cuenta.

No podría haber llegado muy lejos en mi caminar con Dios si no hubiera tenido gente invirtiendo en mí durante décadas. Dios usó mi comunidad para proporcionarme todo lo que necesitaba para sanar y, con el tiempo, convertirme en alguien que pudiera ayudar a otros a sanar.

Nuestras comunidades nos hacen quienes somos, sin importar cuáles sean sus creencias. Necesitaba a alguien que pudiera mostrarme que, aunque había cometido muchos errores, Dios me ama incondicionalmente.

Todos necesitamos gente así. Necesitamos relaciones con personas que continuamente nos redireccionen hacia el norte, que nos saquen de nuestras peores tendencias. Necesitamos relaciones con personas que no nos halaguen cuando necesitemos escuchar la verdad ni nos abandonen cuando las luces se apaguen.

Después de todo, no fue una sentencia de muerte lo que cambió mi vida. Fue amor. N

Eddie McLoughlin es director de Prison Fellowship Academy. Está casado y tiene dos hijos. Todas las opiniones expresadas son propias del autor. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.

