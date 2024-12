El Gobierno Municipal de Durango capital, a través de la dirección de finanzas, dio a conocer los horarios especiales en módulos de cajas para trámites y contribuciones a partir del 18 de diciembre, por temporada vacacional.

Los módulos de la Unidad Administrativa atenderán de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El 24 de diciembre operarán de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., mientras que el 31 de diciembre el horario será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerán cerrados, informó el edil capitalino José Antonio Ochoa Rodríguez.

Por su parte, el módulo de Casa de Teja funcionará de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. En Plaza Doma, el servicio será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Estos horarios facilitarán a los contribuyentes realizar pagos de infracciones de tránsito, recoger garantías retenidas o aprovechar los descuentos que el municipio ofrece en diciembre, señaló el alcalde.

Respecto al módulo ubicado en Paseo Durango, ahí se brindará atención regular de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., al igual que las delegaciones de Seguridad Pública, Hospital del Niño, Plaza Doma y Protección Civil.

Con estos horarios el gobierno capitalino asegura que busca que los ciudadanos puedan cumplir con sus pagos, además de poder acudir a realizar algún trámite que necesiten.

Por último, Ochoa Rodríguez manifestó que también estará disponible el portal oficial https://pagos.municipiodurango.gob.mx/epagos/ para el pago del impuesto predial y multas de Desarrollo Urbano.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:https://newsweekespanol.com/2024/12/12/invitan-a-la-ciudadania-a-la-carrera-5k-por-la-paz-y-tranquilidad/