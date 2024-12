Cada año millones de personas se congregan en la Villa para celebrar a la Virgen de Guadalupe y entonar las mañanitas en la madrugada del 12 de diciembre. Aunque anualmente el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) despliega un operativo para garantizar la seguridad de los feligreses, otro tema en particular preocupa a las asociaciones y grupos defensores de animales: el abandono de mascotas por parte de los peregrinos.

De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país hay al menos 29.7 millones de perros y gatos viviendo en la calle. Y se estima que cada año se abandonan 500,000 más. El abandono de animales genera problemas de salud pública, ambientales y afecta la biodiversidad.

A tenor del Comité de Protectores de Animales A.C. y demás organizaciones, cada año se rescatan entre 150 y 200 perros en la Basílica de Guadalupe. Algunos se pierden entre la gente, pero la mayoría son abandonos por sus dueños.

“Los llamados ‘perros peregrinos’ quedan expuestos a las inclemencias del tiempo, el hambre y el maltrato. Por eso se hace un llamado a que durante las peregrinaciones se cuide a las mascotas”, comentó en noviembre la diputada Jannete Guerrero Maya, quien entonces propuso en el Congreso capitalino incluir a la Brigada de Vigilancia Animal y la Agencia de Atención animal en el programa ‘Bienvenido peregrino 2024’, con el fin de evitar el abandono de los animales de compañía.

Una organización que se une a esta moción es la Fundación Antonio Haghenbeck, cuyo fin es promover el rescate, rehabilitación y adopción responsable de perros y gatos en la capital mexicana.

“Un perro no tiene por qué pagar por los pecados de nadie. Andar tantos kilómetros lastima sus cojines. Al regreso, muchos medios de transporte no aceptan animales a bordo y abandonarlo no es de Dios”, acusa en X (antes Twitter).