Miles de personas migrantes de Centro y Sudamérica, así como del viejo continente, están cruzando por distintas regiones de Oaxaca como la Costa, Valles Centrales, Mixteca y otras, debido a que consideran que son rutas más seguras para llegar a su destino: Estados Unidos, de acuerdo con testimonios recabados por la Organización Internacional de la Migración (OIM).

Sin embargo, para poder avanzar por estos caminos se enfrentan a otro tipo de riesgos: hacinamiento y accidentes viales, entre ellos. Muchos migrantes usan servicios de transporte viejos que no cuentan con los permisos necesarios de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transporte y Registro Público de Comercio, es decir, unidades que trabajan en la ilegalidad.

Para continuar su ruta, el precio suele ser muy caro y aunque pagan un alto costo económico para poder llegar a su destino, algunos no tienen futuro, ni retorno.

PASAJEROS INVISIBLES

Frente al local de la empresa de paquetería Aubiasi se estaciona un autobús que, a simple vista, parece común. Son las 21:50 horas. Decenas de personas comienzan a subir. Entregan su boleto al encargado. Contrario a lo común, él no lo rompe o le deja una mitad y se los regresa, se queda con el boleto completo.

Adentro, una persona “pasa lista” mientras los pasajeros se acomodan en sus lugares. Entre los asientos, sin cinturones, hay menos de un metro de separación.

Otra persona de la empresa vierte un aromatizante en el suelo para eliminar el olor a humedad y otros que podrían no ser agradables en un viaje de aproximadamente seis horas y media.

El chofer no avisa cuál es el destino, si habrá paradas o la hora estimada para llegar a su destino final. Para las personas que arriban aquí esto es algo común, consideran que por los 300 pesos que han pagado, o 500 en caso de viaje redondo, no tienen derecho a esos “lujos”.

El autobús arranca a las 22:20 horas, todos se sientan, algunos duermen, avanza, pero menos de un kilómetro después el vehículo se apaga por completo. El motor no suena, no hay luz dentro del autobús. Nadie reprocha, al parecer es algo muy común en este medio de transporte. Dos minutos después comienza el viaje.

Las condiciones del vehículo no siguen con lo estipulado en el artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que establece que deben cumplir con la verificación técnica de su condiciones físicas y mecánicas, así como obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva.

Unos 30 minutos después, tal vez un poco menos, llegan a la primera caseta, ubicada en el municipio de San Pablo Huitzo. El autobús pasa y luego se detiene por completo. Una mujer vestida de color verde militar sube al autobús, su ropa tiene una bandera de México bordada en el hombro. Es del Instituto Nacional de Migración (INM).

No dice nada. Con una lámpara en mano mira y enfoca de izquierda a derecha como si buscara a alguien. Recorre todo el autobús y minutos después se baja, al parecer sin lograr su objetivo.

La mujer buscaba a personas migrantes basándose en prejuicios de tipo de vestimenta, tez de piel y forma de hablar. Así suben los agentes migratorios a todos los autobuses, sean de líneas conocidas y regularizadas, o vehículos que no estén rotulados, como es este caso.

Este tipo de transporte es el más común para quienes buscan llegar a Estados Unidos, pues empresas como ADO les advierten que necesitarán sus permisos, como el CBP One, en caso de que existan operativos.

Las otras opciones para llegar a la Ciudad de México, de donde seguirán su ruta a Estados Unidos, son caminando o pidiendo un “ride”. Las autoridades estatales solo en dos ocasiones han ofrecido transporte cuando llegan grandes caravanas, la última fue en mayo de 2024.

María es una mujer que viaja con tres hijos, dos hombres y una mujer, todos adolescentes. Vienen de Venezuela con esperanza de llegar a Estados Unidos. Salieron de su casa desde noviembre de 2023. Diez meses después solo han logrado llegar a Oaxaca.

María cuenta que ha sido difícil cruzar cada país, y en el caso de Oaxaca lo más complicado es conseguir un boleto para viajar en autobús. La línea ADO, que circula por el sureste del país, no se los vende si no tienen documentos, y en el caso de líneas como Aubiasi o Aubiasis, el costo es de 2,800 pesos por persona y este no garantiza que llegarán a su destino, pues corren el riesgo de que el personal de Migración los baje sin respetar su permiso temporal para circular por el país.

“Imagínate cuánto dinero necesitamos nosotros que somos cuatro. Aquí no nos han dado trabajo como cuando estuvimos recogiendo mangos en San Pedro Tapanatepec, ahí nos querían mucho, más a mis hijos, y nos pagaban bien. Así pudimos llegar aquí (Oaxaca de Juárez)”, dice María.

Durante los primeros días de octubre de 2024, María y su familia se quedaron por más de 10 días en una cancha de tenis ubicada a orillas del río Atoyac, un afluente contaminado que huele a heces fecales. Es el único lugar que vieron como posibilidad de estar “a salvo” mientras consiguen dinero en las paradas de la capital de Oaxaca, para continuar su camino hacia el norte; Pero, horas después de visitarlos, fueron desalojados de este lugar.

María y sus hijos anhelan subirse a uno de los vehículos de Aubiasi, pero desconocen el peligro de usarlos. La mujer desconoce que la empresa Aubiasi y otras ocho más que transportan pasajeros a bajo costo fueron clausuradas el 12 de octubre de 2023 por las autoridades municipales y estatales debido a que no acreditaron ni técnica ni legalmente que pueden ofrecer este servicio.

EL CAMINO DE LA MUERTE

Durante 2023 miles de migrantes comenzaron a buscar otras rutas hacia Estados Unidos de América. Eligieron pasar por la capital de Oaxaca como una ruta segura, indica Eli Cruz, jefa de la Sub Oficina en Tapachula de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero la realidad es que ha sido lo contrario.

El 19 de febrero de 2023, se registró un accidente vial en el que fallecieron 14 personas migrantes y sobrevivieron 28, quienes iban en un autobús que salió de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con destino a la Ciudad de México.

Los datos recabados de la OIM refieren que ese mismo año se registraron siete incidentes similares, todos en las carreteras de Oaxaca, ya sea con destino a Oaxaca de Juárez o Ciudad de México.

La mayoría de los incidentes carreteros tienen en común que ocurren en vehículos que no están en regla, presentaron hacinamiento y no cumplían con permisos necesarios para transportar personas, indicó el secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, Jesús Romero López, en entrevista exclusiva para este reportaje.

Aunque el uso de este tipo de transporte es más común entre personas migrantes, también es utilizado por personas locales de Oaxaca, debido a que el costo del viaje es 50 por ciento más barato que empresas de primera línea como el ADO.

¿QUIÉN DEBE VIGILAR ESTE TRANSPORTE?

De acuerdo con la Dirección de Regulación de la Actividad Comercial, las supervisiones y atención a quejas deben hacerse en promedio cada mes, pero no lo han hecho, algo que sí han realizado vecinos de las colonias aledañas a estas empresas, molestos por los problemas que les ocasiona la presencia de grupos de migrantes en la zona.

Cada autoridad debería tomar cartas en el asunto para evitar este tipo de situaciones. Pero la realidad es que ni los gobiernos municipales, estatales ni federales se han interesado en vigilar a estas empresas, tampoco han realizado operativos, clausuras o sanciones a este tipo agencias que ofrecen estos servicios, ni a las mototaxis, taxis y autobuses que son utilizados para trasladar migrantes a otros municipios.

Mientras tanto, la cifra de muertes por accidentes viales ha ido en aumento. Durante 2023 hubo 42 muertes de personas migrantes, mientras que, de enero a agosto se han reportado 30, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La OIM señala que durante 2023 se reportaron diez incidentes viales, mientras que de enero a agosto el reporte ha sido de 11 incidentes viales en carreteras del estado en los que se tienen reportes de muertes y heridos, siendo el del pasado 29 de agosto en el que hubo 18 heridos y dos muertes.

Esto lo confirma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); la institución señala que de 2022 a 2023 hubo un incremento en los incidentes viales, de 237,231 de 2022 pasó a 281,048 en 2023.

El Instituto Nacional de Salud Pública expone que México es el séptimo lugar a nivel mundial en muerte por siniestros viales, además de que el 93 por ciento de estas tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos donde se halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo, por ejemplo, estas líneas de autobuses.

VIAJES IRREGULARES

El 6 de octubre de 2023 murieron 18 personas migrantes y 37 resultaron heridas en un incidente de autobús en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan. En la unidad viajaban 55 personas migrantes.

Sobre esa tragedia, el secretario de Seguridad Municipal de Oaxaca de Juárez, Raúl Ávila, declaró que debido a la demanda de las personas migrantes por querer llegar a Estados Unidos “compran cualquier boleto con la intención de seguir avanzando y no se dan cuenta algunas veces de que algunos prestadores de servicios no cumplen con las condiciones que garanticen su traslado”.

Siete días después, es decir, el 13 de octubre, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez junto con el gobierno del estado informaron que clausuraron nueve empresas clandestinas que ofertan boletos a personas migrantes.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud vía Plataforma Nacional de Transparencia, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez confirma que se inspeccionaron diez establecimientos, de los cuales se clausuraron nueve, pues uno mostró cédula de revalidación del Padrón Fiscal Municipal 2023 con giro de terminal de transporte en las observaciones.

Pero, en su reporte, anexo a la respuesta a la solicitud, solo informa de ocho establecimientos: Turma Rosso, Blue Line, Transportes Oaxaca-Chiapas, Afypsa, taquilla sin razón social, Turístico San Ángel y Paquetería Aubiasi.

Además, otro llamado Vía Terra. En el reporte se relata que minutos después de la clausura de este establecimiento, recibieron la llamada de un vecino del lugar, informando que unas personas llegaron al establecimiento y colocaron los logotipos de la organización social llamada “Confederación Joven de México”.

Por su parte, el gobierno del estado, en un boletín titulado “Clausuran puntos irregulares de venta de boletos de viaje a personas migrantes”, informó sobre la clausura de estas nueve empresas; no obstante, algunos nombres no coinciden con lo reportado por la autoridad municipal.

De acuerdo con el boletín emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de Oaxaca, los establecimientos clausurados son: Aubiasis, Motse, Viajeag, agencia de viajes San Gabriel, Transporte Oaxaca-Chiapas, Viaje Alegría, paquetería Auyati, Lula y Viaje Terra.

Se solicitó a la SSPC vía Transparencia el reporte del operativo para conocer las causales de la clausura o cualquier otro detalle, y la respuesta fue que no cuentan con ese documento, debido a que únicamente brindaron seguridad perimetral, sin intervención directa de dicho operativo; a pesar de que esa dependencia emitió el boletín oficial.

En una entrevista con el secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca de Juárez, José Manuel Vásquez Córdova, la autoridad que permite la apertura y vigilancia de estos comercios, declaró que en casos como este están involucradas las autoridades estatales y federales, por lo que es difícil controlar el tema.

Lo mismo declaró la regidora de Desarrollo Económico de Oaxaca de Juárez, Irasema Aquino González, quien destacó que no se han emitido ni sanciones ni permisos para estas empresas y simplemente se instalan en esos lugares sin pensar en el peligro que representan.

El más reciente caso de un autobús que trasladaba personas migrantes ocurrió el 24 de agosto de 2024. La Policía Estatal de Oaxaca rescató a 63 personas migrantes originarias de Venezuela, Haití, Cuba, El Salvador, Colombia y del continente africano que viajaban en un autobús procedente de San Pedro Pochutla, con destino a la Ciudad de México; en el evento fueron detenidos el chofer de la unidad de motor y su ayudante.

Muertes de migrantes en siniestros viales desde 2014 a 2024. (Fuente: OIM)

Nacionalidades de quienes han muerto en siniestros viales. (Fuente OIM).

VUELVEN A ABRIR

A pesar de que estas empresas fueron clausuradas, actualmente continúan trabajando, esto de acuerdo con Esperanza Pilar Chingoya Mingüer, encargada del Centro de Orientación al Migrante (Comi, A. C.), ya que el albergue que dirige está a unos pasos de estos lugares.

Relata que las personas migrantes, principalmente venezolanas, pero también haitianas, salvadoreñas, guatemaltecas entre otras nacionalidades, han llegado a las instalaciones del centro solicitando estancia mientras encuentran vehículo para continuar su camino.

Menciona que estas empresas se cierran y abren constantemente, y es la ubicación de estas lo que está provocando que las personas migrantes se queden en los alrededores de estos establecimientos que no cumplen con los requisitos señalados en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Durante un recorrido realizado se observa que algunas de ellas a simple vista parecen empresas de paquetería; no obstante, al ingresar también señalan venta de boletos.

Se acudió a una de estas empresas llamada Aubiasi, en la que se observa que es de paquetería; no obstante, dentro del lugar venden boletos de una empresa llamada “línea dorada”, pero el ticket trae una leyenda de ambas empresas.

En su página de Facebook, la empresa se describe como “Viajes cómodos, seguros y al mejor precio. Somos Aubiasi Línea Dorada una empresa de transporte y mensajería México-Oaxaca y Oaxaca-México. Tenemos corridas los 365 días del año y nuestras salidas son a las 22:00 horas”.

Para crear confianza en las personas de ser una empresa segura, tienen una página de internet; aunque su contenido es un texto en latín predeterminado de las páginas de internet.

Con respecto a la empresa Motse, S. A. de C. V., el Registro Público de Comercio indica que su actividad comercial es la importación, exportación y comercialización y no una agencia de transportes.

Mientras que Viajes Alegría se dedica a servicios turísticos, con el cual aprovecha para dedicarse a la transportación no solo de personas migrantes, sino también de oaxaqueños quienes prefieren utilizar una vía más económica de transporte, sin pensar en la inseguridad que representan.

La encargada del Comi relata que ha observado cómo los camiones llegan por la madrugada y se estacionan sobre la vía pública para que las personas migrantes puedan ascender y comenzar el viaje.

Además, días después de la clausura, en octubre de 2023, vio unas lonas en las que señalaban que la misma Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también se dedica a este tipo de servicios de transportación de migrantes.

Sobre la reapertura de estas empresas, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, admitió, en conferencia de prensa del gabinete de seguridad del pasado 31 de enero de 2024, que aunque se han clausurado, vuelven a abrir, pero desconoce con qué permisos lo hacen.

Para esta investigación, el 14 de febrero de 2024 se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SICT) el número de registros de terminales de autobuses, así como empresas dedicadas al transporte de pasajeros en Oaxaca. Aún no se tiene respuestas sobre este tema.

“CORRAN”

Esperanza Pilar Chingoya Mingüer, la encargada del Centro de Orientación al Migrante (Comi, A. C.), cuenta que las personas migrantes llegan de diferentes rutas a la capital oaxaqueña, una de estas es a través de vehículos que abordan en diferentes municipios del Istmo de Tehuantepec como Tapanatepec, pero principalmente en Juchitán.

En el trayecto, en el municipio de Jalapa del Marqués, hay un punto de revisión del Instituto Nacional de Migración (INM) donde detienen los autobuses y bajan a las personas migrantes.

Los trabajadores del INM indican a los choferes que continúen su trayectoria, mientras que a las personas migrantes les solicitan sus documentos, a algunos, dinero y a otros les indican que “corran”.

La activista afirma que estas acciones vulneran a las personas migrantes, además de exponerlas, pues tienen que caminar a la orilla de las carreteras, exponiéndose a ser arrollados como ocurrió el 29 de agosto de 2024 en la carretera Panamericana 190.

Sobre estos retenes, el Instituto Nacional de Migración respondió, a solicitud de información, que “son colocados estratégicamente de manera aleatoria en todo el estado de Oaxaca”; sin embargo, las personas migrantes narran siempre los mismos puntos: Jalapa del Marqués, el Camarón, Unión Zapata, por decir algunos.

Alfonso, un ciudadano oaxaqueño, quien constantemente viaja del Istmo de Tehuantepec y ha viajado con personas migrantes, relata que “solo los señalan y les dicen: ‘tú, bájate, pero llévate tus cosas’ porque saben que no les permitirán seguir en su viaje a Oaxaca”.

Él mismo ha sido víctima de estas actitudes del personal de Migración, por su vestimenta y color de piel, eso los hace dudar de su nacionalidad. Incluso, dice que ha habido ocasiones en las que lo bajan y piensan que su identificación oficial es falsa, pero lo vuelven a dejar subir, mientras que a quienes buscan llegar a Estados Unidos los dejan en los retenes.

Tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) como el gobierno del estado de Oaxaca omitieron responder sobre las detenciones o “rescates” de migrantes, como le llaman. En el caso del gobierno estatal contestó que ellos no tienen nada que ver, mientras que el INM, no respondió nada.

UN CAMINO QUE NO ES SEGURO

Desde 2018 se observaron las primeras caravanas de personas originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, relata Eli Cruz, jefe de la Sub Oficina en Tapachula de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Sin embargo, en los últimos años se ha observado que comienzan a llegar a territorio mexicano personas cubanas, haitianas, venezolanas, así como de Guinea, Ghana, China, India, lo que ha hecho más visible su paso por este estado del sur.

Eli Cruz explica que los principales motivos de esta travesía se deben a temas políticos, sociales, de inseguridad, cambio climático que viven en sus países de origen, lo cual ha provocado que salgan de sus casas, incluso adultos mayores o familias completas.

“Estas personas, en su paso por México, buscan rutas seguras, que les permitan transitar a su destino con los menores riesgos posibles, pues se ha vuelto común ser víctimas del crimen organizado”, explica el jefe de la Sub-Oficina.

Las rutas conocidas por Veracruz y Tamaulipas son inseguras, por lo que han buscado alternativas como Oaxaca, en donde pueden tener acceso a alimentos y servicios de hospedaje y salud, detalla.

En su tránsito por este estado, las personas migrantes han encontrado algunos transportes baratos que les han permitido desplazarse un poco más rápido: mototaxis, carretas, bicicletas en los que pueden recorrer largos tramos, pero también llegan a ser inseguros.

En esta nueva ruta, pasan por varios municipios de la Costa como Pinotepa Nacional y luego buscan llegar a la capital oaxaqueña o trasladarse al municipio de Asunción Nochixtlán, una población muy cercana al estado de Puebla.

Eli Cruz subraya que tanto la capital oaxaqueña como Puebla se han convertido en dos puntos comunes, donde es más visible su tránsito.

Incremento de Migrantes rescatados por el INM. (Fuente: OIM/INM)

A pesar de que el artículo 66 de la Ley de Migración les menciona a las personas en situación de tránsito que “tu situación migratoria no impide que exijas tus derechos reconocidos en las Leyes Mexicanas”, se les han violentado sus derechos al no garantizarles un tránsito seguro.

Lugares en los que han muerto personas migrantes en Oaxaca. (Fuente: OIM)

Total de personas que pasan por México y tuvieron contacto con el INM. (Fuente: OIM/INM)

TOLERANCIA GRAVE

Las declaraciones de las autoridades muestran la falta de interés por el paso seguro de quienes han dejado atrás su vida para iniciar una nueva en Estados Unidos. Una muestra es el desinterés en vigilar los transportes irregulares.

En mayo de 2024 una caravana migrante llegó a la capital oaxaqueña, las personas fueron atendidas y alimentadas el 10 de mayo; dos días después, las llevaron hasta un punto para que continuaran su camino en camionetas, camiones utilizados en la zona urbana de la capital y algunos autobuses como los de la línea Aubiasi. Iban paradas y hacinadas.

Marcos, quien es originario de Venezuela, cuenta que a él y a otras personas migrantes les permitieron quedarse en las canchas de tenis a donde llegaron María y sus hijos. Dice que las mismas autoridades le dieron un número telefónico en caso de que tengan algún inconveniente como asaltos, agresiones y situaciones riesgosas que pudieran tener.

Sin embargo, unas horas después de nuestra visita, fueron retirados de ese lugar y según testimonio de Marcos, enviados a Chiapas, de donde probablemente volverían a retomar su ruta hacia el país del norte. Ni las actitudes de la ciudadanía y algunas autoridades, ni los peligros en el transporte ni la misma Migración parecen detener su deseo de llegar a Estados Unidos.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), bajo la responsabilidad de Elizabeth Lara Rodríguez, emitió una alerta temprana el 28 de agosto de 2023 para diferentes dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Secretaría de las Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes (SCT), Instituto Nacional de Migración (INM) y a los gobiernos municipales, estatales y federales para advertir los riesgos que están corriendo los viajantes durante su paso por México. Pero hasta ahora no se observa un cambio.

Lara Rodríguez detalla que las principales quejas que han tenido en la Defensoría son por la actuación de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), las cuales han sido remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde le darán seguimiento.

Han venido (migrantes) a perder la vida. Los han atropellado, algunos mueren en accidentes carreteros. “Es lamentable. Todo lo que han pasado para perder la vida aquí”, lamenta la defensora. N

—∞—

Ana Lilia Pacheco Bautista es periodista oaxaqueña. Cubre temas sobre seguridad vial, discapacidad y movilidad.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: