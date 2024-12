La Coordinación de Protección Civil del municipio de Aguascalientes ha localizado a un promedio de 15 personas provenientes de otras entidades federativas que se encontraban deambulando por las calles de la capital, informó José Gabino Vázquez Vega, titular de la dependencia.

Vázquez Vega explicó que, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas, se emite un reporte diario sobre las personas en situación de calle detectadas en el municipio, por lo que a la fecha, han logrado identificar a personas buscadas tanto a nivel local como en otros estados como Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas.

Además, el titular de Protección Civil comentó que durante la temporada invernal es más común encontrar a personas en situación de calle provenientes de otras regiones.

“En esta época de frío es cuando más gente está migrando o también por las condiciones de adversidad, porque muchos no se quieren trasladar, como no son las condiciones tan adversas, como no hace tanto frío, pues prefieren quedarse en el lugar donde pernoctan”, concluyó.