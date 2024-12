Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 del INEGI, Aguascalientes ha escalado al segundo lugar nacional en la tasa de delitos contra negocios por cada 100 mil unidades, ubicándose sólo por debajo de Sonora.

Y es que en el estado se registran hasta 3 mil 638 delitos por cada 10 mil negocios. Entre los ilícitos se encuentran tanto robos como extorsiones. Y es que los datos arrojan que en 2023, casi 3 de cada 10 comercios fueron víctima de alguno de estos delitos en la entidad, siendo más de 1 millón 300 mil las unidades afectadas.

Respecto a ello, el secretario de seguridad pública municipal, Antonio Martínez Romo, refirió que la corporación maneja sus propios datos:

“Trabajamos día a día con nuestra propias cifras: tengo el reporte que manejo de manera interna, y las denuncias que maneja la fiscalía local. En los últimos 12 meses de trabajo que hemos tenido con la Mesa de Seguridad y Justicia, nosotros hemos visto que en el tema de robo de comercio y a casa-habitación, sí hemos bajado la insistencia”, aseguró, apuntando que dicha baja sería del 12% de un mes a otro.

También cuestionó la metodología del INEGI, que toma en cuenta la tasa de delitos y no los delitos totales, asegurando que esto es lo que coloca a Aguascalientes por encima de otras entidades mucho más pobladas.

“Pero bueno, el tema para seguridad pública es seguir trabajando, y que la gente siga teniendo confianza en nosotros. Las cifras que se manejan de manera oficial tanto por parte de fiscalía como por nosotros, arrojan tendencias a la baja, positivas” declaró el secretario en entrevista.

Diputados, “ocupados con otros temas”

De manera paralela, la diputada panista Nancy Gutiérrez, quien además es presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, asegura que se tiene un alto índice de denuncias en Aguascalientes, pero el tema en particular de los delitos contra negocios se abordará hasta la próxima semana.

“Habría que checarlo con el secretario de seguridad. La verdad es que yo no estoy ahí. Estamos ocupados con otros temas. No me he dado a la tarea de hablar estas últimas semanas. El lunes tenemos mesa de seguridad y yo creo que ahí trataremos el tema” declaró en entrevista previa a la Sesión Ordinaria de este 11 de diciembre.