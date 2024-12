Victor Willis, letrista y cantante principal de Village People, ha desmentido enérgicamente la idea de que el éxito de 1978 “Y.M.C.A.” sea un “himno gay”. A través de sus redes sociales, Willis aclaró el verdadero significado de la canción y advirtió que tomará medidas legales contra quienes perpetúen lo que él llama una “falsa suposición”.

ACABANDO CON LOS RUMORES

Willis explicó en Facebook que la asociación de la canción con la comunidad LGBTQ+ se basa en ideas erróneas. “Esta suposición también se basa en el hecho de que la Y.M.C.A. aparentemente se estaba utilizando como una especie de lugar de encuentro gay y, dado que uno de los escritores era gay y algunos de los Village People son homosexuales, la canción debe ser un mensaje para las personas homosexuales. A eso digo una vez más: saquen sus mentes de la alcantarilla. No lo es”, afirmó.

La Y.M.C.A., acrónimo en inglés de Asociación Cristiana de Jóvenes, se fundó en Londres en 1844 como un movimiento cristiano con fines no políticos. Popularmente conocida como “la Y”, con el tiempo se ha transformado en una organización global que ofrece espacios para ejercitarse, practicar deportes y encontrar alojamiento. Según Willis, cuando escribió la canción, desconocía que algunas sedes de la Y.M.C.A. fueran utilizadas como puntos de encuentro por la comunidad gay.



El cantante también detalló que cuando escribió la canción, su inspiración se basaba en actividades relacionadas con la Y.M.C.A. en áreas urbanas, como deportes, ejercicio y alojamiento asequible, sin relación alguna con actividades ilícitas. “Cuando digo, ‘pasar el rato con todos los chicos’, simplemente es una jerga negra de los años 70 para chicos negros pasando tiempo juntos para hacer deportes, juegos de azar o lo que sea. No tiene nada de gay eso”, subrayó.

IMPACTO CULTURAL Y USO POLÍTICO

Aunque históricamente la canción ha sido adoptada como un himno informal por la comunidad LGBTQ+, también ha ganado notoriedad en contextos políticos. Recientemente, fue utilizada en los mítines de campaña de Donald Trump, un hecho que inicialmente incomodó a Willis. Sin embargo, en su publicación de Facebook expresó su aprobación al uso de la canción por parte del expresidente, destacando que “Y.M.C.A.” alcanzó nuevamente popularidad al liderar las listas de música dance y electrónica de Billboard.

YMCA has broken out at Trump HQ in West Palm Beach. I would predict victory soon. pic.twitter.com/tl2jDOexQj — Charles R Downs (@TheCharlesDowns) November 6, 2024

WILLIS Y SUS POSIBLES ACCIONES LEGALES

Willis dejó claro que su postura sobre el significado de la canción es firme y anunció posibles demandas a partir de 2025:

“Mi esposa comenzará a demandar a cada una de las organizaciones de noticias que se refieran falsamente a ‘Y.M.C.A.’ como un himno gay. Tal noción es difamatoria y perjudicial para la canción”, declaró.

Aunque no tiene objeciones a que la comunidad gay considere la canción como un himno personal, Willis insiste en que la letra no alude a actividades ilícitas ni fue creada con esa intención. “No me importa que los gays piensen en la canción como su himno, pero no sería difícil encontrar ‘Y.M.C.A.’ en la lista de reproducción de algún club gay, desfile u otra actividad gay de una manera que sugiera que es de alguna manera un himno para la comunidad”, concluyó.

Aunque pese a su posicionamiento respecto al origen de la canción y su molestia de que se le relacione de forma directa como himno gay, este 10 de diciembre redactó una publicación donde aclara cualquier malinterpretación de sus palabras.

“Como dejé muy claro en mi declaración, que muchos han malinterpretado, no me molesta que los gays crean o consideren que Y.M.C.A. es un himno gay. Por favor, lean la declaración. Y nunca amenacé con demandar a nadie por decir que Y.M.C.A. es un himno gay, jaja”, indica en el texto.

“Sin embargo, aunque no me molesta que los gays vean Y.M.C.A. como un himno gay, creo que es importante que sepan que mis letras no tratan de eso. Aun así, como he dicho muchas veces, está bien si creen lo contrario”, añade.

“Solo amenacé con demandar a los medios que informen que la canción es un himno gay basándose en que mis letras sugieren actividades ilícitas en la Y.M.C.A.“, indicó. En su publicación aclara que Jacques Scorpio escribió la música y Victor Willis la música, hecho legal que generó un caso federal en Estados Unidos por los derechos del éxito del grupo.

“En cualquier caso, son las letras las que cuentan la historia de una canción, no la música o la melodía. Así que, incluso si Jacques visitó una Y.M.C.A., eso no tiene nada que ver con mis letras”, amplió el cantautor.

“No sabía nada sobre actividades gays en la Y.M.C.A. cuando escribí las letras, y Jacques, quien ni siquiera sabía lo que era la Y.M.C.A. antes de preguntarme qué significaban las siglas, nunca me mencionó que la Y fuera un lugar frecuentado por gays. Esto, obviamente, lo descubrió mucho después de que mis letras estuvieran terminadas”, concluyó deseando feliz Navidad.

