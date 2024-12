Luego del hallazgo de una fosa clandestina en una casa abandonada del fraccionamiento Paseos de la Providencia, en San Francisco de los Romo, el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, informó que se intensificaron operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Obras Públicas para detectar posibles irregularidades en inmuebles deshabitados.

Los operativos buscan prevenir la ocupación ilegal de viviendas por parte de personas conocidas como “paracaidistas”, que se instalan sin el consentimiento del propietario. Al respecto, Montañez señaló que cuando se identifican propiedades en esta situación, se procede a su clausura para evitar riesgos.

Aunque no precisó el número exacto de inmuebles intervenidos, aseguró que esta acción se realiza en distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad, según los reportes recibidos.

“En diferentes fraccionamientos, no es en particular de una zona, esto basado en los reportes de las y los vecinos. No quisiera etiquetar a una colonia específica”, explicó.