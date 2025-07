Durante la última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, se aprobó el dictamen acumulado de la Comisión de Justicia, para reformar el artículo 191 del Código Penal del Estado de Aguascalientes y así imponer sanciones por Atentados al Equilibrio Ecológico, particularmente en el tema de maltrato animal.

Ahora, la persona responsable será sancionada con uno a diez años de prisión, de 500 ($56,000) a 2,000 ($220,000) días multa, reparación total de los daños y perjuicios, y suspensión o inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones por un periodo de seis meses a tres años.

Esta medida, que contó con el respaldo de los grupos parlamentarios del PAN, Fuerza por Aguascalientes, MORENA y Partido Verde, fue criticada por ambientalistas, quienes la consideran insuficiente debido a que, en sentencias menores a los 3 años, los delincuentes pueden atravesar su proceso en libertad.

Incluso, la legisladora del Partido Verde, Genny López Valenzuela, reconoció que se le estaba fallando a los grupos animalistastas, al considerar que el maltrato animal es sólo un “atentado al equilibrio ecológico” y no se castiga con la severidad que en su momento se les prometió.

“Debo dejar claro que esto no cumple con lo que prometimos a los animalistas. El maltrato y la tortura de un ser vivo no son ‘desequilibrios ecológicos’, son actos inhumanos que merecen un enfoque jurídico propio. Esta redacción es, en esencia, un error técnico legislativo y no la avalo. Si piensan que con esto van a engañar a los defensores de los animales, se equivocan” criticó.