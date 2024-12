La icónica estrella del pop Britney Spears sorprendió a sus seguidores esta semana al declarar en un video que se había mudado a México para escapar del “cruel” acoso de los paparazzi. Sin embargo, según una fuente citada por The Hollywood Reporter, esta afirmación precisa: Spears no ha cambiado su lugar de residencia.

EL TRAUMA DEL ACOSO MEDIÁTICO

En un video compartido en Instagram como parte de su mensaje de cumpleaños, la cantante, quien celebró 43 años el lunes, expresó su frustración hacia los paparazzi:

“Me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca, como la de Jason, y ni siquiera parezco yo misma. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo: las fotos y la forma en que me han representado”, comentó Spears. La interprete de “Toxic” ha tenido episodios de crisis emocionales provocados por el continuo acoso mediático, además de la injerencia que tenía su padre en la vida personal de la superestrella del pop estadounidense.

La cantante añadió que, aunque sabe que no es perfecta, considera algunas de estas representaciones “extremadamente crueles”. Fue este sentimiento el que la llevó a decir que se había mudado a México.

UN CUMPLEAÑOS ESPECIAL PARA BRITNEY

En otro video publicado el martes, Spears bromeó diciendo que estaba “cumpliendo 5 años” y que debía “ir al jardín de infantes mañana”. El lunes también marcó un evento significativo en su vida personal, ya que coincidió con la fecha en que se finalizó su divorcio de Sam Asghari, según TMZ.

SU ÉXITO EDITORIAL

En agosto, Universal Pictures adquirió los derechos de la autobiografía de Spears, The Woman in Me, publicada el 24 de octubre de 2023 por Gallery Books. La película será dirigida por Jon M. Chu, conocido por su trabajo en Wicked, y producida por Marc Platt.

La cantante expresó su entusiasmo en redes sociales al compartir que había estado trabajando en un proyecto secreto con Marc Platt, a quien considera responsable de sus “películas favoritas”.

La autobiografía ha sido un fenómeno editorial, con 2.5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. Además, el audiolibro, narrado por la actriz Michelle Williams, se convirtió en el más vendido en la historia de Simon & Schuster y fue el audiolibro más reproducido en Spotify en 2023.

