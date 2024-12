En el competitivo y dinámico panorama de la manufactura global, donde la innovación tecnológica es un imperativo para el éxito, Santiago Arias Duval sobresale por su firme compromiso con la sostenibilidad. Como vicepresidente senior y gerente general de Tecnologías de Precisión Global en Ingersoll Rand, lidera un segmento valorado en mil millones de dólares que está transformando los estándares de la industria.

“El propósito de Ingersoll Rand es mejorar la vida, y eso incluye a nuestros empleados, clientes, accionistas y al planeta”, afirma el ejecutivo con una convicción que refleja tanto su visión estratégica como su compromiso personal con la transformación sostenible. Bajo su liderazgo, Precision Technologies, especializada en dosificación de precisión, sistemas de fluidos y bombas de desplazamiento positivo, se ha consolidado como un pilar fundamental del conglomerado global, con una presencia significativa en mercados industriales.‎

“La sostenibilidad está en nuestro ADN.” – Santiago Arias Duval.

Nacido en Argentina, Arias Duval emigró a los Estados Unidos a los 13 años cuando su familia buscaba estabilidad económica en una época desafiante para su país. Con una ética de trabajo forjada desde temprana edad, a los 14 años creó junto a su madre un pequeño negocio de telemarketing. “Esta fue mi primera experiencia laboral y una introducción al emprendimiento. Aprendí el valor del esfuerzo, cómo tratar a las personas y la importancia de la humildad, valores que me acompañan a lo largo de mi carrera”, recuerda.

Más tarde, su pasión por resolver problemas lo llevó a estudiar ingeniería en Georgia Tech y, posteriormente, a cursar un MBA en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Durante su maestría cofundó Coolify, una startup diseñada para abordar un desafío crítico en la cadena de suministro alimentaria: “Desarrollamos cámaras de enfriamiento para preservar cosechas en India, donde se pierde alrededor del 25% de frutas y vegetales debido a la falta de refrigeración adecuada”, explica. La empresa ofrecía soluciones de microalmacenamiento en frío para empoderar a los pequeños productores agrícolas, quienes enfrentaban pérdidas significativas por la falta de sistemas de refrigeración accesibles.

Coolify fue reconocida con el Premio a la Innovación Agrícola 2014, otorgado por la Howard G. Buffett Foundation (HGBF), una organización que fomenta propuestas innovadoras para mejorar el nivel y la calidad de vida de las poblaciones más empobrecidas y marginadas del mundo. La experiencia dejó una marca profunda en la perspectiva del joven ingeniero: “La lección más importante que aprendí fue la alineación entre el producto y el mercado. No basta con tener un buen producto; debe resolver un problema que pueda monetizarse y ser accesible para el cliente. Esta claridad es algo que aplico a mi rol actual.”

DE LA INNOVACIÓN A LA ACCIÓN

Al graduarse, Arias asumió roles en General Motors y, posteriormente, en Danaher, un conglomerado diversificado. Fue entonces cuando se reencontró con Vicente Reynal, CEO de Ingersoll Rand y antiguo compañero de Georgia Tech y MIT, un vínculo que resultó clave para su incorporación a la compañía en el 2021, cuando asumió el cargo de vicepresidente y gerente general de Vacuum and Liquid Handling. Dos años más tarde fue nombrado vicepresidente de Life Sciences, y hoy, al mando de Precision and Science Technologies, ha generado resultados significativos en el ámbito de la responsabilidad ambiental, que Arias considera un pilar estratégico para la rentabilidad. “Para nosotros, la sostenibilidad no es un costo, sino un beneficio que nos permite ser más rentables. Esta alineación entre nuestras metas de sostenibilidad, las necesidades de nuestros clientes y nuestros objetivos comerciales nos permite tener un impacto positivo mientras crecemos”, señala.

La empresa mide su avance en sostenibilidad con precisión mediante indicadores clave de desempeño (KPIs). Durante el último año, Ingersoll Rand logró reducir más de 760 toneladas métricas de emisiones de carbono, y disminuir los gases de efecto invernadero en un 15% y el consumo de agua en un 70%. “La sostenibilidad está en nuestro ADN”, afirma el ejecutivo, destacando un ejemplo emblemático: una planta de fundición a presión en Wisconsin donde la implementación de un sistema de reciclaje de agua transformó los procesos de fundición de aluminio, demostrando que sostenibilidad y eficiencia operativa no solo pueden coexistir, sino potenciarse mutuamente.

“La cultura latina, al ser tan familiar, se refleja en la forma en que trabajamos y cuidamos unos de otros en el equipo. Un ejemplo de esto es que todos nuestros empleados son accionistas de la empresa. Esto muestra un compromiso de cuidar y valorar a cada una de las personas que trabajan con nosotros…” – Santiago Arias Duval.

Además Ingersoll Rand ha diversificado su presencia en sectores emergentes clave, como la producción de baterías para vehículos eléctricos, tecnologías de hidrógeno y sistemas de agricultura sostenibles. Esta diversificación estratégica les ha permitido capitalizar las tendencias globales hacia la descarbonización. “Este año, hemos implementado proyectos de energía renovable en Alemania e India además de Estados Unidos, siempre buscando que nuestros productos ayuden a nuestros clientes a reducir sus emisiones”, destaca Arias Duval del impacto global de sus estrategias.

En el sector de ciencias biológicas, la empresa también ha desarrollado tecnologías fundamentales para impulsar soluciones innovadoras, particularmente en el ámbito de la medicina personalizada. Esto incluye el diseño y la fabricación de bombas y sistemas robóticos para diagnósticos genómicos y medicina de precisión. “Nuestros productos están detrás de innovaciones en secuenciación de ADN y diagnóstico, los cuales son fundamentales para el desarrollo de tratamientos personalizados, especialmente en la lucha contra el cáncer”, explica Arias con entusiasmo, y consolidado a la multinacional como un proveedor estratégico en la cadena de valor de la industria biomédica.

EL PODER DE LA CONEXIÓN

Al hablar de su estilo de liderazgo en un entorno marcado por complejidades técnicas y desafíos globales, Arias Duval regresa a lo esencial: las personas. Su visión, profundamente influenciada por sus raíces latinas, se centra en la cercanía, la empatía y el compromiso con su equipo. “Para mí, ser un verdadero socio es estar en la primera línea, involucrado en los detalles y en el día a día de los equipos. Mi padre siempre dice que ‘el pastor debe oler a oveja,’ y eso significa estar presente y comprometido en todos los aspectos de la operación”, detalla.

Arias tiene una pasión especial por el desarrollo de talento, y considera que la mentoría es una de las formas más enriquecedoras de colaboración. “Ser un mentor implica dedicar tiempo a la otra persona, acompañarla y ayudarla a reflexionar, aunque no siempre tengas todas las respuestas. La mentoría es como una amistad; surge de la disposición genuina de invertir tiempo con alguien más.”

Este enfoque se volvió particularmente crucial durante la pandemia, cuando la compañía desempeñó un papel vital en la cadena de suministro de equipos médicos críticos, como bombas para concentradores de oxígeno. En un momento de alta presión, Arias recurrió al apoyo de Reynal para garantizar el suministro de piezas esenciales. La accesibilidad y disposición del CEO para involucrarse personalmente reafirmaron en Arias Duval los valores fundamentales de la empresa, cimentando aún más su compromiso con un entorno de trabajo humano y colaborativo. “La cultura latina, al ser tan familiar, se refleja en la forma en que trabajamos y cuidamos unos de otros en el equipo. Un ejemplo de esto es que todos nuestros empleados son accionistas de la empresa. Esto muestra un compromiso de cuidar y valorar a cada una de las personas que trabajan con nosotros, algo que no siempre es común en otras compañías.”

“Creo que nuestro portafolio está bien posicionado para los grandes cambios que se avecinan, como la digitalización, la creciente demanda de equipos inteligentes y conectados, y la transición energética. Estas tendencias nos brindan una ventaja estratégica,” reflexiona Santiago Arias Duval al concluir nuestra conversación. “Estoy realmente apasionado por lo que hago porque me permite conectar con personas de todo el mundo y mejorar sus vidas. Y esa es una de las mayores satisfacciones de trabajar en Ingersoll Rand.”

