La dirección de Salud de León ha realizado nebulizaciones contra el mosquito del dengue en 43 colonias de la ciudad.

Entre estas actividades, implementadas por la Dirección de Epidemiología y Sanidad, está la nebulización para la eliminación de la etapa adulta del mosco Aedes Aegypti, además de la colocación de abate en los depósitos de agua que no pueden ser eliminados.

La finalidad es disminuir el riesgo de que la población pueda ser infectada por alguno de los serotipos del dengue-virus. Las nebulizaciones se han realizado en espacios públicos e instalaciones municipales en las que se concentra el público.

En los últimos seis meses se han realizado nebulizaciones en 43 colonias:

Guadalupe Victoria, Parques del Sur, Los Ángeles II, Ribera del Río, Valle del Sur, Rubí, Los Ángeles, Jardines del Campestre, San José de los Romero, Piletas de la Primera a la Cuarta Sección, Vibar, Chapalita, La Piscina Alta, Villa Residencial Arbide y Praderas de Providencia.

También se han hecho intervenciones de nebulizaciones en colonias como las Trojes, Balcones de la Presa, Villa Nueva, Jardines del Río, Los Limones, Fraccionamiento Castello II, Deportiva II, La Martinica, Jardines del Sol, Portales de San Sebastián, Paseos del Molino, Lomas del Mirador, La Luz, 10 de Mayo, La Alameda, Unidad Habitacional San Luis, Las Margaritas, Loma Bonita, Barretos, Rancho Nuevo La Luz, Prados de la Luz, Eyupol, Villa Insurgentes, San Juan de Abajo y Ampliación San Francisco.

El principal factor de riesgo es que el mosco encuentre lugares óptimos para su reproducción como lo es tener agua limpia que se encuentre estancada en los espacios y circulación de virus.

El saneamiento básico, la descacharrización y la protección personal, son medidas importantes que, aunadas a la nebulización, evitan que continúe la proliferación del virus.

El municipio de León hace las siguientes recomendaciones:

– Evitar depósitos de agua que puedan servir de criadero de mosquitos: llantas a la intemperie, cubetas, charcos, recipientes, etc.

– Lavar frecuentemente cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule.

– Tapar todo recipiente en el que se almacene agua.

– Voltear cualquier objeto que no se utilice y en el que se acumule agua.

– Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan.

– Cambiar el agua de floreros y bebederos de tus mascotas frecuentemente.

– Eliminar del techo, garaje, patio y jardín, todos los recipientes que sirvan al mosquito para desarrollarse.

Datos de alarma

Los casos probables, con 5 días o menos desde el inicio de los síntomas, deben notificarse a la Dirección de Epidemiología y Sanidad, y enviarse a la Jurisdicción Sanitaria para realizar PCR.

La mayoría de Los pacientes no desarrollan sintomatología, pero cuando aparecen lo suelen hacer entre 4 y 10 días después de la infección y duran de 2 a 7 días:

– Fiebre elevada (40 °C)

– Dolor de cabeza muy intenso

– Dolor detrás de los ojos

– Dolores musculares y articulares

– Náuseas

– Vómitos

– Agrandamiento de ganglios linfáticos

– Sarpullido

Las personas que se infectan por segunda vez corren más riesgo de que la enfermedad se agrave, caracterizado por:

– Dolor abdominal intenso

– Vómitos persistentes

– Respiración acelerada

– Hemorragias en las encías o la nariz

– Cansancio

– Agitación

– Vómitos o heces con sangre

– Sed intensa

– Piel pálida y fría

– Debilidad general

En caso de presentar algunos de los síntomas, es importante acudir al centro de salud más cercano para tener un diagnóstico adecuado.