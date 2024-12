Fiestas Decembrinas

En Conferencia de prensa, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Octavio de la Torre, señaló: “El auge de la actividad económica en las llamadas Fiestas Decembrinas arranca el 12 de diciembre y termina el 6 de enero, en dicho periodo esperamos una derrama económica en el Sector Comercio, Servicios y Turismo, de 605 mil millones de pesos, monto superior en 10% comparado con el registrado en 2023.”

Destacó que, como cada año, estas fechas son importantes para reactivar la actividad económica y que se reflejan en beneficio de los comerciantes y negocios locales, pues detonan la actividad comercial, generando con ello empleos en todo el territorio nacional, en favor de sus comunidades y la población, por lo que se pronostica que el gasto promedio por persona sería de 4,950 pesos.

Convocatoria Poder Judicial

De igual forma, sobre el registro de aspirantes en el proceso de evaluación y selección de postulaciones para la elección extraordinaria 2024-2025 de candidaturas a cargos del Poder Judicial, señaló que la Confederación tiene la responsabilidad ciudadana de contribuir con la democracia y la impartición de justicia.

“Nuestra estructura e integración permite amplificar mensajes a través de una red de 257 Cámaras a nivel nacional, que cuentan con canales de difusión propios como: redes sociales, páginas web, y que son escuchadas en sus regiones, tenemos registrados a dos millones de negocios, 98% familiares; por ello, habría sido irresponsable no convocar a las personas que cumplan con el perfil, y no hacer algo por la democracia y la impartición de justicia”, apuntó.

Cabe mencionar que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, informó públicamente a diversos medios de comunicación, que al 19 de noviembre se tenían registradas alrededor de 3 mil 500 personas para participar en la elección de jueces, magistrados y ministros. “Las Cámaras compartieron la Convocatoria el 19 de noviembre con sus afiliados y a través de sus medios de comunicación; y en la Cumbre de Líderes Empresariales, en Nayarit, reiteré que se difundiera previo al cierre de la misma, como parte de nuestro compromiso social”, comentó De la Torre.

Sobre este tema mencionó que la Confederación dará seguimiento al proceso derivado de la selección, y que organizarán Foros, Mesa de trabajo y debates en las entidades federativas, que sirvan de observatorio y fuente de información sobre el sentir de la población y del sector empresarial.

T-MEC

Por otra parte, en relación al T-MEC, dijo que se debe preservar el libre comercio a través del diálogo trilateral y el fortalecimiento de la relación comercial entre países, la estabilidad económica y la continuidad de los principios fundamentales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El T-MEC establece condiciones específicas de revisión, para tomar medidas sobre aquellas situaciones que se pudieran presentar y no sean decisiones unilaterales. Como países nos necesitamos, no se deben generar rumores ni pensar en una escala de aranceles, las cosas no suceden de esa forma.

Como Confederación hemos hecho nuestra parte, nos hemos acercado con las autoridades gubernamentales correspondientes, como la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para plantear estrategias, objetivos y líneas de acción, y fijado nuestra postura al respecto.

Tenemos la experiencia, las relaciones con actores comerciales de Canadá y los Estados Unidos de América y, sobre todo, la responsabilidad de obtener las mejores condiciones económicas para los 4.8 millones de empresarios que representamos en el territorio nacional. El T-MEC nos brinda estabilidad económica y nos hace ser competitivos frente a otros bloques comerciales, lo cual repercute en políticas públicas. sólidas en la materia, y en programas y acciones que benefician a sus habitantes.

Como países somos codependientes a través de las cadenas de valor y sus procesos de integración, entre otros aspectos. Asimismo, no debemos perder de vista que el T-MEC también habla de servicios, como el comercio digital y el sector de comunicaciones. “La economía debe prevalecer sobre cuestiones políticas y de otro orden”, mencionó De la Torre.

Impuesto a Cruceristas

Octavio de la Torre señaló que, ante la aprobación de Ley Federal de Derechos en la Cámara de Diputados, la cual eliminó la excepción prevista en la ley para visitantes de cruceros que solamente están unas horas en nuestras comunidades portuarias, la Confederación ha hecho un llamamiento a la Cámara de Senadores para que evalúen la medida y reconsideren la aprobación de la misma, pues afectaría a los comercios, negocios y empresas que dependen de esta actividad económica.

La eliminación de la excepción implicará de manera inmediata un pago (Derecho) de $860.56 pesos (42 dólares) por pasajero en cruceros que arriben a puertos en el territorio mexicano. Lo cual implicaría que los puertos mexicanos serían 213% más caros que los puertos del Caribe, de acuerdo con Asociaciones de Cruceros y Secretarías de Turismo estatales.

El cobro del pago podría desincentivar la llegada de cruceros a puertos mexicanos, favoreciendo destinos alternativos en el Caribe y Centroamérica, y traducirse en una disminución significativa de visitantes, afectando gravemente a pequeños y medianos empresarios que dependen de la actividad turística para subsistir, principalmente en Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada, Puerto Chiapas (Puerto Madero); Puerto Progreso, y Cabo San Lucas, donde arriba 90% de los cruceristas”, dijo De la Torre.

En este contexto, la Confederación ha recibido cartas de las Cámaras de Comercio de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Yucatán; así como de agrupaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Cruceros (AMEPACT), la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención de Cruceros Turísticos; Federación Mexicana de Agencias Turísticas, y operadores relacionados como ACONSUR y Terminal de Cruceros Punta Langosta de Cozumel, en las cuales externan las inquietudes y preocupaciones de sus afiliados y solicitan el apoyo de la Confederación para intervenir ante las autoridades federales sobre la medida.

En la Conferencia de Prensa, diversos representantes de las Cámaras de Comercio señaladas arriba señalaron que los comerciantes, artesanos y prestadores de servicios turísticos que dependen de la afluencia de los cruceristas, se acercaron a ellos para externar su preocupación y solicitar la intervención ante las autoridades competentes, ya que el impacto que tendría sería muy grave para sus economías.

Por su parte, el presidente de la Confederación precisó que: “Recibimos las peticiones de los comerciantes y empresarios locales a través de nuestras Cámaras donde solicitan que intervengamos ante las instancias federales competentes; hemos hecho nuestra labor, y confiamos en que la medida se prorrogue para que todos los actores involucrados participemos en un diálogo constructivo”, manifestó De la Torre.

El presidente refirió que en días pasados mantuvo comunicación y reuniones con los equipos de la Secretaría de Turismo federal; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con diversas Secretarías de Turismo de las entidades que reciben cruceros, para concientizar sobre las implicaciones que traería dicha medida, “Es necesario hacer que crezca la economía, y para ello se requieren medidas que impulsen la misma y generen más visitantes, eso se traduce en IVA, ISR, mayores empleos y prosperidad en las poblaciones”, expresó.