Puebla, Pue. La subasta de seis parcelas agrícolas embargadas a José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud y del ISSSTEP en Puebla, fracasó por falta de interesados, confirmó Josefina Morales, titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

El exfuncionario fue sancionado por enriquecimiento ilícito por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en octubre de 2017, debido a irregularidades detectadas durante los sexenios de Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle Rosas. Como resultado, el gobierno estatal busca recuperar parte del daño económico causado al erario.

Gobierno intentará nueva subasta de los bienes embargados

De acuerdo con Morales, se había programado una subasta el jueves 26 de junio en las oficinas de la Dirección de Recaudación, ubicadas en el Centro Integral de Servicios (CIS). No obstante, no hubo interesados, por lo que se lanzará una nueva convocatoria, cuya fecha aún no se define.

“Se hizo la publicación. No hubo una respuesta favorable, la vamos a volver a convocar”, declaró la secretaria.

Los detalles del proceso incluyen:

Propiedades: 6 parcelas agrícolas

Ubicación: Región no especificada

Extensión total: Cerca de 5 hectáreas

Valor de subasta: $12,510,400 pesos

Porcentaje del adeudo total: Apenas el 0.48 % del monto histórico

Daño millonario al erario poblano

Según el informe oficial, José Alfredo Arango mantiene un adeudo fiscal por $2,585,614,715.46 pesos, cantidad equivalente a dos tantos del daño total causado al erario público durante su gestión en la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Finanzas detalló que este proceso se basa en dos créditos fiscales registrados contra el exfuncionario. Al declararse incobrables, se procedió a detectar y embargar propiedades como medida de recuperación parcial.

“Lo que se detecta son propiedades, que son las que se llevaron a la subasta, para recuperar una parte de ese crédito que hoy se tiene registrado”, explicó Morales.

El gobierno estatal insistirá en la venta de estos bienes como parte de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la recuperación del patrimonio público.