La inclusión en el deporte es fundamental para promover una sociedad más saludable y unida. En Querétaro, el programa QBO Activo, de Tu Parque Vivo, se ha convertido en una iniciativa innovadora que beneficia a más de 20,300 queretanos provenientes de 13 de los 18 municipios del estado, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Desde su puesta en operación, QBO Activo, ha proporcionado 529,450 servicios, lo que equivale a clases individuales para cada uno de sus usuarios. De estos, un 87 % son mujeres que han formado valiosas redes de apoyo y algunas han desarrollado actitudes de empoderamiento enfocadas a crear emprendimientos o pequeños negocios.

Según estudios, la actividad física regular puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas en un 30 % y mejorar considerablemente la salud mental de los participantes, por ello iniciativas como QBO Activo son esenciales. El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro indica que “la promoción de actividades físicas inclusivas es esencial para erradicar el sedentarismo y fomentar una cultura de bienestar en la población”.

En este contexto, la Secretaría de Salud también ha destacado la importancia de estas actividades, señalando que “la inclusión en programas de actividad física no solo mejora la salud física, sino que también fomenta la cohesión social y el bienestar emocional de la población”.

Inclusión y diversidad como parte de una estrategia de bienestar integral

Este espacio al aire libre, también ha demostrado ser un sitio accesible para personas con discapacidad y adultos mayores con mayores limitaciones físicas, asegurando que todos tengan la oportunidad de participar en actividades diseñadas para sus necesidades y habilidades físicas.

“Las clases me han devuelto la energía y me han hecho sentir parte de algo importante. He hecho amigos aquí y eso es muy valioso”, comenta Juan Arriaga, adulto mayor de 73 años, quien acude a actividades físicas y recreativas grupales.

La diversidad en la participación destaca la efectividad de QBO Activo en las comunidades donde está presente. La coach Patricia Solís, responsable de las clases, afirma: “Nuestro objetivo es que cada persona se sienta bienvenida y empoderada para mejorar su calidad de vida a través de la actividad física. Nos esforzamos por crear un entorno inclusivo donde todos puedan aprender, liberar el estrés y disfrutar de un bienestar integral”.

Gracias al apoyo del Gobierno Estatal de Querétaro, QBO Activo sigue sembrando las semillas de salud y bienestar en la comunidad de Querétaro, fomentando un estilo de vida activo y saludable para todos sus habitantes.