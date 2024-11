El municipio de León refuerza su compromiso con las mujeres al consolidar una red de 141 Espacios Seguros que operan en colaboración con diversos establecimientos y brindan atención de primer contacto a mujeres en situación de riesgo.

En el evento de la toma protesta en la Tercera Sesión Conjunta Ordinaria del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y del Sistema Estatal, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que para el 2025 Casa Leonesa, contará con educación para los hijos de las mujeres que sufren violencia y se encuentran resguardadas. Además de que se aumentará el presupuesto para el programa Ayúdate– ayudando.

También, destacó que la administración de León a dado atención a más de 24 mil 892 mujeres recibieron apoyo directo en el 2024 mediante programas como “Mujer a Salvo” con atención 24/7.

Agregó que la actual administración 2024 -2027 fortalece la protección de mujeres leonesas con módulos fijos de “Mujer a Salvo” en diversas delegaciones. Además de que se implementan protocolos para prevenir, atender y poner a salvo a las mujeres que sufren algún tipo de violencia es una tarea prioritaria para la Administración Municipal de León y en este sentido, el municipio de León se ha convertido en pionero y un referente a nivel nacional en implementar programas que ayuden a poner a salvo a las mujeres violentadas y a la vez, mejorar su calidad de vida.

También, dijo que se estará integrando para el 2025, la parte académica para que los infantes que acompañen a las madres dentro de las instalaciones de Casa Leonesa continúen con su formación académica sin necesidad de que salgan a las instituciones educativas, evitando que corran riesgo por parte de los agresores; además informó que aumentará el presupuesto destinado al programa Ayúdate – Ayudando, ya que el 95 por ciento de población que se beneficia de estos apoyos son mujeres.

“Queremos seguir apoyando a través de Economía, porque una de las violencias y no me dejaran mentir porque he oído la historia de varias de ustedes, es la violencia económica, primero que las hagan sentir que ustedes no pueden salir adelante, que las hagan sentir que no valen, que no saben hacer nada y eso es lo más falso que pueda haber, ustedes son los más valioso que tenemos”.

Tan solo en lo que va del año, a través de esos programas, el Instituto Municipal de las Mujeres, ha brindado atención, de manera directa a más de 24 mil 892 mujeres.

“Mujer a Salvo” atendió a mil 427 mujeres y brindó alojamiento seguro a 96 víctimas en situación de riesgo, también 31 mujeres junto con 42 infantes encontraron resguardo en las Casas de Transición, mientras que la Casa Leonesa para las Mujeres ofreció albergue a 31 féminas y 29 niños, priorizando el bienestar de las mujeres y ofreciendo espacios seguros para reconstruir sus vidas.

La Red de Espacios Seguros para las Mujeres, inaugurada durante el trienio anterior, creció a 141 establecimientos que se conforman por hoteles, gimnasios, plazas comerciales, planteles educativos y organizaciones civiles, estos espacios cuentan con personal capacitado en perspectiva de género y aseguran atención de primer contacto.

Desde su creación, 74 mujeres en riesgo fueron atendidas de manera inmediata, gracias a la colaboración interinstitucional que garantiza respuestas oportunas y efectivas, a su vez, se fortalecieron los 3 módulos fijos del programa “Mujer a Salvo” en delegaciones como Las Joyas y San Juan Bosco, asimismo se integraron 3 unidades nuevas móviles que permitieron llegar a comunidades y colonias más vulnerables; 2 unidades en Agua Azul y una en la colonia Candelaria.