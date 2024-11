Ben Affleck no ha sido discreto en expresar su apoyo a la inteligencia artificial (IA) y su incorporación en la realización en la producción de películas, afirmando que esta tecnología empoderará a los creadores en lugar de afectarlos negativamente.

El actor de Hollywood, que ha tenido sobresaltos en los medios por su vida privada y el rompimiento que tuvo con Jennifer López, ha dado vuelta a la página y reaparece hablando de un tema que preocupa a muchas conciencias: la inteligencia artificial en Hollywood.

En un conversatorio abordó los temores crecientes sobre la posibilidad de que la tecnología reemplace a actores y guionistas durante su participación en la cumbre de inversores Delivering Alpha 2024 de CNBC. Affleck, quien cofundó la productora Artists Equity junto a Matt Damon, dijo que no ve una amenaza inmediata de la IA en el mundo creativo, a menos que trabajes en efectos visuales.

La estrella de Good Will Hunting afirmó que la IA no podrá reemplazar a “los seres humanos haciendo películas” y, al ser preguntado en la cumbre si la IA era un beneficio o “una amenaza real”, respondió: “Las películas serán de las últimas cosas en ser reemplazadas por IA, si es que todo llega a ser reemplazado“.

Un video de la participación de Affleck en el evento fue compartido en X (antes Twitter) por @bilawalsidhu, y ha generado muchas reacciones por el posicionamiento del director de Argo.

“La IA puede escribir excelentes versos imitativos que suenan isabelinos, pero no puede escribirte Shakespeare”, dijo Affleck en el clip. “La función de tener a dos, tres o cuatro actores en una habitación y el gusto para discernir y construir, es algo que actualmente está completamente fuera del alcance de la IA, y creo que seguirá siendo así por un período significativo de tiempo”.

“Lo que hará la IA es eliminar aspectos laboriosos, menos creativos y más costosos de la realización cinematográfica, permitiendo reducir costos, bajar barreras de entrada, dar voz a más personas y facilitar que quienes quieran hacer películas como Good Will Hunting puedan hacerlo”, amplió Affleck en su visión de la labor de la inteligencia artificial.

Affleck añadió que, en el mejor de los casos, la IA es un artesano que imita las técnicas de las personas.

“Así funcionan los grandes modelos de video y los grandes modelos de lenguaje. Una biblioteca de vectores de significado y transformadores que interpretan en contexto, ¿cierto? Pero simplemente están cruzando cosas que ya existen. No se crea nada nuevo”.

Finally a grounded take on AI & filmmaking from a Hollywood A-lister. I agree with everything Ben Affleck said:

1. Yes, AI will shatter barriers to entry. Budgets will drop, the number of movies will rise, and more voices will have access to filmmaking. Paradoxically, this’ll… pic.twitter.com/mPJr4A5ne9

— Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) November 16, 2024