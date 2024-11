Desde 2019 la autora de Harry Potter, JK Rowling, está a la mira del público por sus constantes publicaciones en contra de las personas transgénero, lo que llevó a algunos activistas a tildar a la escritora británica de “TERF”, un acrónimo de “feminista radical transexcluyente”. Ahora, en un nuevo capítulo en torno al tema, JK Rowling aclaró sus opiniones políticas después de que un usuario la acusara de tener simpatías de “extrema derecha” por sus comentarios sobre las mujeres transgénero.

Este domingo Rowling respondió a una persona en X (antes Twitter), quien sugirió que su política estaba más alineada con las ideologías de derecha. Por lo anterior, Newsweek se puso en contacto con un representante de la autora vía correo electrónico para solicitarle comentarios.

“JK Rowling es de extrema derecha. [No me importa] cuántas veces finja que no lo es. Obtiene toda su información de publicaciones [neonazis] y grupos de odio. Ella cree en una teoría conspirativa de extrema derecha que básicamente es ‘Los Protocolos de los sabios de Sión’, pero para personas trans”, decía el mensaje.

Ante ese mensaje, la creadora de Hogwarts compartió una extensa respuesta: “Puedes seguir diciéndote esto, pero simplemente estás equivocado. Soy una liberal de izquierda que es ferozmente antiautoritaria, y si no pudiste deducirlo de mi trabajo, no has entendido ni una palabra”.

Y agregó: “No soy una ideóloga. Desconfío de las ideologías. Nunca he conocido a un ideólogo que no estuviera dispuesto a negar un poco de verdad incómoda para mantener intacta su visión del mundo, e incluyo ideologías con la que siento una gran simpatía. Por otro lado, soy una idealista. Creo en los seres humanos. Es innegable que somos capaces de actos terribles, pero la evidencia es que somos asombrosamente colaborativos y nos apoyamos mutuamente, especialmente en tiempos difíciles”.

La escritora afirmó a lo largo de su mensaje que no son sus valores los que han cambiado en los últimos años, sino más bien el “panorama político”.

“Lo que una vez fue mi hogar natural (un partido de centroizquierda pragmático centrado en abordar la disparidad económica, defender el liberalismo social y la igualdad de derechos) ahora está dominado por una corriente política antiliberal y basada en la identidad que considero elitista, dañina y alejada de las preocupaciones cotidianas de la gente común, en particular las mujeres (y todavía he vivido más de la mitad de mi vida como una mujer no rica, y parte de ese tiempo lo pasé en la pobreza)”, puntualizó en X, cuya publicación suma más de 3.5 millones de reproducciones.

En tanto, otro usuario preguntó si JK Rowling se arrepentía de algo, como ser de “extrema derecha”, y cuestionó: “¿Por qué sentiste la necesidad de involucrarte en un tema social muy controversial que probablemente sabías que alejaría a tantos de tus lectores?”. A lo que la escritora británica respondió: “Porque no soy la reina madre, No me corresponde ser la anciana favorita del mundo. Moriré luchando por las mujeres y las niñas, y al diablo con ser anodina y acogedora”.

