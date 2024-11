El presidente y CEO de la empresa,Nissan Motor, Makoto Uchida, anunció que recortará 9000 empleos en todo el mundo, e implementará una reducción de su capacidad de producción del 20 %, con vistas a mejorar su liquidez y su rentabilidad tras el empeoramiento de sus resultados financieros semestrales.

Berenice Ruiz Sánchez, titular de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), confirma que no ha llegado algún comunicado respecto al país, lo que aunado al inicio en las operaciones de la Nissan Kicks 2025 y otros modelos más adelante, dando certidumbre a los cerca de 300 empleados que representa.

“En México no tenemos ninguna información, no hemos recibido algún comunicado y creo que va por ese tema; en México se lanzó formalmente la camioneta Kicks y próximamente tendremos el Sentra, entonces, la estabilidad laboral automotriz aquí en Aguascalientes está muy marcada” declaró.

Incluso, Ruíz Sánchez colocó a Aguascalientes como una de las principales plantas de producción en decenas de países del mundo, factor que, asegura, será determinante para que el personal de nuestro estado no sea tomado en cuenta en las recientes medidas anunciadas.

“Esa alerta, por lo pronto, no la vemos ni siquiera viable derivado de nuestras dos líneas de producción. Insisto, no nos han dado un comunicado oficial; ayer estuvimos trabajando con los trabajadores, qué es lo que falta en el contrato colectivo y en eso seguimos trabajando, no hay incertidumbre laboral” concluyó

Por lo pronto… ¿Cuál es el panorama laboral en Aguascalientes?