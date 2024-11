El Consejo de la Judicatura Estatal resolvió expedir la convocatoria CJE/02/2024 para el concurso abierto de oposición a quienes aspiren a las plazas de Secretarios(as) proyectistas de Sala del Supremo Tribunal de Justicia; Secretarios (as) de Acuerdos y/o Secretario (a) de Estudio y Proyectos de Juzgados de Primera Instancia En Materia Civil, Mercantil, Oral Mercantil y Familiar; Secretarios (as) Instructores de Juzgados en materia Laboral; Administradores (as) de Causa adscritos (as) a los Juzgados de Control, Juicio Oral, Ejecución y Justicia para Adolescentes; Ministro (a) Ejecutor (a) o Notificador (a) de todas las materias del Poder Judicial Del Estado De Aguascalientes.

Fueron 231 aspirantes quienes concurrieron, mismos que tras cumplir los requisitos consignados en la convocatoria, se presentaron a la fase inicial de examen escrito.

En su mensaje de bienvenida a los participantes el Doctor Juan Rojas García, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal, alentó a los sustentantes y señaló que las puntuaciones más altas, serán quienes tengan la oportunidad de ser parte de la administración de justicia en el Estado, al tiempo de que resaltó la importancia de la carrera judicial que contribuye al desarrollo, preparación y profesionalización de los servidores públicos de la institución.

La convocatoria contempla, además exámenes prácticos y psicométricos para los participantes, de entre los cuales se habrá de elegir a quienes finalmente quedarán habilitados.

La fase de examen escrito contó con la presencia de los Consejeros de la Judicatura Estatal Maestra Verónica Padilla García, Licenciado Francisco Crescencio Rodríguez García; de la Secretaria del Consejo de la Judicatura y Oficial Mayor Adriana Cristina Moreno Ramírez; del Rector de la Universidad Judicial José Luis Eloy Morales Brand; así como del Director de Informática Roberto Macías Bejarano.