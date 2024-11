El delegado de la Secretaría de Educación en León, Alfredo Ling Altamirano, hizo un llamado a los docentes para que no caigan en la desinformación y resuelvan sus dudas respecto a las retenciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Enfatizó que estas retenciones se tienen que pagar a la dependencia federal y no se pueden condonar.

Y es que en días pasados, maestros adscritos a la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han protestado y bloqueado la carretera Guanajuato-Silao de cuota por los descuentos en su salario por el SAT.

“Cada caso puede ser diferente y no hay dos casos iguales. La ley es para todos, pero cada quien se inscribe dentro de su tabulador y dentro de su porcentaje…Nosotros tenemos la obligación de retener, pero ya están las mesas de diálogo. Y está la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobierno, así como la dirigencia sindical en representación de los trabajadores” explicó.

El funcionario estatal reconoció que faltó socializar más la información con todos los docentes en junio, pero es algo que al final se iba a cumplir por la autoridad federal y se revisa ahora.

“La causa es que hay un aumento de sueldo y cuando tu aumentan tu sueldo, en automático si pasas al siguiente escalón te tienen que retener un peso más o dos pesos más. Si no lo hacen entras a ser un deudor fiscal, cosa que no queremos. Y por eso es la plática con los maestros”.

Aseguró que cada caso es diferente y en este momento se platica con los maestros que han pedido las aclaraciones en lo personal.

“El impuesto se va a dar, porque el SAT no te va a perdonar. Entonces cómo le vamos a hacer y cada trabajador puede entablar con su patrón que somos nosotros la mecánica para poder resolver este conflicto”.

Ling Altamirano puntualizó que el gobierno del estado no se queda con ningún dinero que no le corresponde, porque no es un descuento, sino una retención.

“En la delegación de León traemos alrededor de 20 maestros con los que nos vamos a reunir, pero pueden revisar en una página pones tu RFC y ahí te dan tu estatus. Y muchos de los maestros que están angustiados por esta situación resulta que están en ceros y la invitación es que cada quien vea su situación personal. El sindicato está para ayudar y nosotros estamos para ayudar porque no hay conflicto entre sindicato y autoridad porque ambos tenemos el compromiso de servir a nuestros maestros”, finalizó.