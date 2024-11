DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

Si usted viaja a Venezuela encontrará un país de exuberante belleza y con inmensas riquezas naturales, pero que se debate en la miseria económica. Con el agravante de que este país era la cuarta economía de Latinoamérica y ahora es la decimotercera. Lo que llama la atención es que el régimen que nos gobierna en México esté obcecado en seguir los pasos que llevaron al abismo a Venezuela.

En incontables ocasiones los políticos de Morena se han referido al sistema bolivariano de Venezuela como el camino a seguir. López Obrador introdujo las conferencias mañaneras que fueron una copia del programa televisivo venezolano Aló, presidente, que conducía Hugo Chávez; y si bien AMLO no pudo reelegirse como Chávez o Maduro, sí pudo recrear el control absoluto del gobierno por su partido.

Los programas clientelares y todo el entramado que se trazó estructuraron el camino de una dictadura que habrá de montarnos en un tobogán económico similar al del país caribeño. Esto se ve confirmado con los pronósticos de crecimiento que durante 2024 se han reducido periódicamente. Mientras que en febrero se hablaba de un crecimiento de 2.8 por ciento, en mayo se ajustó el pronóstico a la baja en 2.4 por ciento, y en agosto se ajustó de nuevo a 1.5 por ciento.

En el mes que lleva el nuevo gobierno el discurso presidencial sigue la misma tendencia en lo económico, que no cambiará mientras no se garantice la seguridad a las inversiones. Recientemente, la señora presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunieron con empresarios nacionales e internacionales en una cita accidentada, en la que mientras los barones del capital llamaban a la puerta, las huestes sindicales magisteriales embestían sobre Palacio Nacional, amenazando con llevarse de corbata a los inversionistas.

LA PRESIDENTA SHEINBAUM Y LOS 20,000 MILLONES DE DÓLARES EN MÉXICO

Ya dentro de Palacio la reunión fue miel sobre hojuelas. La mandataria y el secretario repartieron sonrisas y cumplidos para calmar los nervios del respetable. Luego la presidenta les dijo a los empresarios lo que querían oír. Los empresarios le respondieron a la presidenta lo que quería oír y surgió la promesa de invertir 20,000 millones de dólares, pero prometer no empobrece; cumplir es lo que aniquila.

En alguna columna anterior dijimos que habría que dar tres meses, por lo menos, para que la presidenta pudiera desembarazarse de algunos de los cercos políticos que le dejó su antecesor, y más tiempo para que se resolviera la manzana envenenada de la reforma judicial. Pero los acontecimientos se precipitan y ponen en riesgo el sexenio de CSP llevándose, en la vorágine, al país.

Veamos: el crecimiento económico en el sexenio pasado fue de 8 por ciento, esto es poco más del 1 por ciento anual. Mientras, en 2023 la economía de Panamá creció un 6.3 por ciento, la de Brasil 2.9 por ciento, y la de Perú, 2.1 por ciento.

En un párrafo anterior acabamos de apuntar que en nuestro país el pronóstico de crecimiento se está contrayendo. Esto se debe entre otras cosas a la incertidumbre que genera la reforma judicial.

En México la fórmula para equilibrar el poder consiste en repartirlo en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se requiere, para que el sistema funcione, que los tres se atengan al protocolo de actuación que les marca la Constitución y que se respeten los márgenes de acción de cada uno, así como las decisiones tomadas dentro de estos márgenes.

EL TRABAJO DE LA SUPREMA CORTE

La Constitución es el documento donde se establecen las reglas del juego para el país, y estas son modificadas de acuerdo con protocolos establecidos por el Poder Legislativo. El Poder Judicial se encarga de revisar que los procesos se hayan cumplido cabalmente. Si alguna ley se aprueba sin el debido proceso la Corte la sanciona.

La reforma judicial que hemos mencionado es un engendro sin pies ni cabeza que habrá de trastocar el mínimo estado de derecho que conservaba el país. La Corte la ha atraído y se ha hecho un proyecto que la modifica; al momento de escribir estas líneas aún no se vota, pero la presidenta ha amenazado con que, si se aprueba el proyecto no obedecerá la decisión de la Corte. Esto es un desacato.

El desacato que anuncia la presidenta Sheinbaum sobre las decisiones de la Corte es un absurdo inédito en México y anuncia un choque de poderes; por un lado, el Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia, y por el otro, el Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte.

La consecuencia de esto será una crisis constitucional que habrá de desatar una reacción en cadena. Esta comenzará rebajando la imagen del país ante la comunidad internacional, pues en un lugar donde la ley no es la ley, el estado de derecho habrá desaparecido. Y sin estado de derecho la calificación crediticia se reducirá, y la consecuencia será la devaluación del peso, cuyo valor podría superar los 22 pesos por 1 dólar, y estoy anunciando un escenario que ya ha comenzado a materializarse, pues el valor peso-dólar ya se ha desplazado.

SI NO SE LE CONTROLA, EL DÓLAR PRONTO COSTARÁ 22.0 PESOS

Al momento de escribir esto el valor de 1 dólar estadounidense equivale a 20.77 pesos mexicanos. Si hacemos memoria, al principio de este año un dólar equivalía a 16.90 pesos. De manera que el valor del dólar ha aumentado casi 4 pesos, el equivalente a 22.9 por ciento. Además, el índice de morosidad en tarjetas de crédito ha subido constantemente en el año según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Esto afecta al dinero que pagamos de intereses por los préstamos que tenemos en moneda extranjera, y al costo del crédito; pero esto es solo una faceta del poliedro de situaciones que habremos de afrontar, pues por el otro lado está el cambio de gobierno en Estados Unidos.

La posibilidad de que Donald Trump gane y cumpla sus amenazas de regresar la manufactura instalada en México a Estados Unidos es uno de los factores que ha devaluado nuestro peso, pues el temor que ha generado redujo el envío de remesas y las promesas de inversión por 20,000 millones de dólares podrían cancelarse.

La salida a una de las vertientes de este embrollo la ha ofrecido el ministro Juan Luis Gonzáles Alcántara Carrancá. La reforma judicial fue atraída para su análisis por la Suprema Corte y turnada al ministro González Alcántara Carrancá para que elaborara un proyecto de sentencia que habrá de ser analizado por la Corte.

UNA SALIDA PARA LA PRESIDENTA SHEINBAUM QUE DEJARÍA MUY BIEN A MÉXICO

El ministró elaboró un proyecto que permite salvar las posiciones más importantes de la Presidencia de la República y el Poder Judicial. Por un lado, avala la elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal de Disciplina y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y propone no elegir por voto a los magistrados de circuito y jueces de distrito. Con esto la elección se ciñe a 23 jueces entre ministros de la Corte y magistrados de tribunales. Y se deja de elegir por voto aproximadamente a 7,000 elementos del Poder Judicial.

La solución que plantea el ministro no es un remedio al problema; solo es un mejoralito para librar el dolor de cabeza del presupuesto. El problema toral es: ¿qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar de la Constitución? La supermayoría, que con una fórmula tramposa se constituyó, no es el pueblo de México como alega la presidenta Sheinbaum. Es un grupo cameral que actúa sin atenerse a los protocolos marcados y al hacerlo se convierte en una pandilla legislativa que atropella la ley y con ello cancela la confianza en la estructura legal del país.

Claudia Sheinbaum tiene una salida decorosa para comenzar a salir del embrollo en que está metida; pero ¡no! La presidenta amenaza con ignorar la sentencia y caer en desacato; lo cual pulveriza nuestro estado de derecho. Esa es la razón por la que se teme una debacle.

La presidenta Sheinbaum tiene es sus manos la llave para comenzar a salir de la citada debacle o entrar al tobogán económico que sumirá a México en la desesperanza, instalados en una dictadura inepta, necia y rapaz. (Asesoraron esta colaboración: Dr. en Derecho Sergio Olivar e Ing. José Covarrubias).

VAGÓN DE CABÚS

La elección estadounidense está muy peleada. A mí me parece que lo peor que puede pasar es que Trump llegue a la presidencia, pero si se cumple la ley de Murphy, probablemente la amenaza naranja (así le dicen a Trump) llegará a la presidencia. La campaña rusa en las redes lo está impulsando y su victoria anunciará la supresión del apoyo a la OTAN y la victoria de Rusia sobre Ucrania.

Si los estadounidenses se dejan llevar por sus instintos racistas excluyentes contribuirán a que el bloque conformado por Rusia, China y los países del BRIC desplacen a los norteamericanos de la preeminencia en el poder internacional, que hasta ahora han ostentado y no habrá quien nos arriende las ganancias a nosotros. N

—∞—

Salvador Casanova es historiador y físico. Su vida profesional abarca la docencia, los medios de comunicación y la televisión cultural. Es autor del libro La maravillosa historia del tiempo y sus circunstancias. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.

