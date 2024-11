Paco de María sobresale por interpretar canciones con mensajes positivos, un sello distintivo que imprime en cada presentación y nutre con filosofía budista. Desde que ingresó a la industria musical, hace más de 17 años, su crecimiento ha sido tanto en lo vocal como en su presencia escénica, según refiere en entrevista con Newsweek en Español.

“Estudiar filosofía budista me ha permitido tener una apertura mental, decir ‘no solo voy a cantar este género o en este lugar’. Es transmitir energía positiva al espectador”, dilucida.

Influenciado desde joven por la música de los grandes crooners internacionales (tipo de cantante que interpreta canciones de una manera suave, melódica y romántica), que escuchaba en la colección de discos de su casa y en la radio durante viajes familiares, Paco de María decidió iniciar su formación artística con maestros en México y Estados Unidos.

Oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, tomó la decisión de mudarse a la CDMX para comenzar su propio proyecto musical, guiado por dos productores que entendían perfectamente su concepto musical: Eduardo Magallanes y Fernando Riba, con quienes lanzó su álbum Enamórate, en 2007.

—El venir de una vena musical heredada por tu familia, como tu abuelo Paco de Miguélez, pero también de una madre que disfruta del arte, ¿labró un camino menos complicado para ingresar a la industria? —le preguntamos.

—Al ser la música parte de mi vida desde niño, probablemente sí. Sin embargo, hubo otra parte que tuve que construir desde cero, especialmente al iniciar mi carrera en el momento en que comenzaba la era digital y los discos físicos empezaban a quedar desplazados. Me tocó vivir una industria en plena transición.

“Al final todo funcionó. De cantar en lugares donde había cinco o diez personas, quienes en su mayoría eran amigos y no pagaban boletos, hoy estoy en grandes recintos culturales. Lo que no incluye el haber crecido con gente cercana a la música es la perseverancia y convicción”, añade a la conversación.

—¿Para ti la música tiene edad, fronteras e idiomas?

—Lo primordial, más allá del género musical, es mantenerte auténtico, no traicionar tu esencia. Estoy consciente de que mi trabajo va contracorriente, no me adapto a las modas (música comercial). No quiero que se pierdan los instrumentos reales arriba del escenario.

PRÓXIMO ÁLBUM DE PACO DE MARÍA

Con más de 17 años de carrera, el cantante sonorense volvió en marzo pasado al escenario de El Cantoral para celebrar tanto su trayectoria artística como su cumpleaños 40 acompañado de su Big Band, dirigida por Christian Bernard desde el 2011. Ahora, bajo su inconfundible elegancia y carisma, cautivará nuevamente al público con adelantos exclusivos de su próximo álbum, Personality, en el que reinterpreta a los grandes himnos del rock y el pop de la década de 1970, 1980 y 1990, con versiones jazzísticas confeccionadas a su medida.

—Has demostrado en escenarios del país que el jazz, la balada y el pop pueden fusionarse en un mismo sonido, ¿veremos un conglomerado de géneros en El Cantoral? —preguntamos.

—Es la tercera presentación en 2024 que tendremos en El Cantoral, al que ya veo como mi segunda casa, pero es la quinta en mi historia. Antes nos presentábamos tres o cuatro veces en el Lunario del Auditorio Nacional, donde llegamos a realizar más de 20 presentaciones. Será un show completamente distinto; el último concierto que tenemos este año.

“Para mí lo más importante es tener cercanía con mi público. Apenas el 23 de octubre lanzamos el sencillo ‘Every Breath You Take’, de The Police, pero cada cierto tiempo publicaremos nueva música. Desde el inicio de mi carrera pretendo compartir mensajes de amor y unidad”, agrega en entrevista con este medio.

UNA CARRERA DE PERSEVERANCIA

El artista mexicano, a quien han comparado con Michael Bublé y Frank Sinatra debido a su estilo en el jazz y swing, explica que la Big Band se conforma de 16 músicos: cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, contrabajo, batería y piano. Además del gran repertorio que incluye temas de Radiohead, Queen, Depeche Mode, Erasure, Wham!, entre otros, el espectáculo sumará un contenido visual inigualable.

“Durante los conciertos me gusta bajarme e interactuar con el público. Hacer más una bohemia, aunque sea un teatro. Lo más valioso es no perder la intimidad con el público”, apunta.

UNA NUEVA PRESENTACIÓN EN EL CANTORAL

El reciente lanzamiento de “Every Breath You Take” marca la entrada a Personality. Esta versión del clásico de The Police, publicado originalmente en mayo de 1983, combina la espiritualidad del góspel, la profundidad del soul y el encanto del jazz. Además, se complementa con un video que muestra momentos importantes con las personas más cercanas al nombrado la “Voz del Big Band”.

“Salen mis padres, hermanas y amigos cercanos. También trae pedacitos de videoclips que hice desde el inicio de mi carrera. ‘Personality’ se conforma de siete canciones recién grabadas y otras siete del EP (extended play o miniálbum) pasado; igual incluye un dueto, el primero en mi historia musical, con Kika Edgar. Lo lanzaremos próximamente”, concluye Paco de María.

Junto a su Big Band, regresará por quinta vez al lugar que considera su “hogar” para ofrecer un único concierto lleno de estrenos y tributos. La cita será el próximo 30 de noviembre en El Cantoral, Ciudad de México (CDMX), donde promete una velada inolvidable de romance musical. N