La extinción masiva que acabó con casi toda la vida en la Tierra justo antes de que los dinosaurios evolucionaran puede haber sido causada por una caída de la temperatura global en lugar de por un clima que se calienta rápidamente.

La extinción del triásico final, que ocurrió hace unos 201 millones de años, exterminó tres cuartas partes de toda la vida en la Tierra, y durante mucho tiempo se ha pensado que está relacionada con la erupción volcánica de la Provincia Magmática del Atlántico Central (CAMP), que ocurrió casi al mismo tiempo.

Sin embargo, según un nuevo artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, estas extinciones probablemente fueron causadas por inviernos volcánicos gélidos en lugar de aumentos sofocantes de temperatura causados por las erupciones.

La Extinción del Triásico Final marca uno de los cinco principales eventos de extinción masiva en la historia de la Tierra, que ocurre en el límite entre los periodos Triásico y Jurásico, y prepara el escenario para el ascenso de los dinosaurios, que dominaron el periodo Jurásico después.

Las erupciones del CAMP, que ocurrieron entre las Américas modernas y Europa/África del Norte en el antiguo supercontinente Pangea, vomitaron cantidades insondables de lava y vertieron enormes cantidades de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2) y el metano en la atmósfera. Esto habría causado un rápido calentamiento global y la acidificación de los océanos en gran parte del planeta.

EXTINSIÓN DE LOS DINOSAURIOS EN EL TRIÁSICO FINAL

Durante mucho tiempo se ha asumido que estas condiciones han sido responsables de la extinción del triásico final, sin embargo, según el nuevo documento, las erupciones de CAMP pueden no haber durado tanto como pensábamos originalmente, y el frío puede haber matado a muchas de las especies en lugar del calor.

Los investigadores sugieren que los primeros pulsos de las erupciones de CAMP solo duraron menos de 100 años cada una, en lugar de extenderse continuamente durante varios cientos de miles de años como se pensaba al principio.

Por lo tanto, las partículas de sulfato liberadas en las erupciones se habrían acumulado en la atmósfera más rápido que el CO2, y debido a que las partículas de sulfato en realidad reflejan la luz solar de regreso al espacio, esto puede haber llevado al enfriamiento del planeta inicialmente.

Este enfriamiento puede haber matado a muchas de las especies del mundo mucho antes de que las temperaturas finalmente comenzaran a subir debido al CO2 liberado en las erupciones posteriores.

El CO2 dura mucho más en la atmósfera en comparación con los aerosoles de sulfato volcánico, que generalmente abandonan la atmósfera a través de la lluvia en unos pocos años.

CONDICIONES INVERNALES VOLCÁNICAS PARA LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS

“El dióxido de carbono y los sulfatos actúan no solo de maneras opuestas, sino en marcos de tiempo opuestos”, dijo el coautor del estudio Dennis Kent, investigador del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de la Escuela de Clima de Columbia, en un comunicado.

“El dióxido de carbono tarda mucho tiempo en acumularse y calentar las cosas, pero el efecto de los sulfatos es bastante instantáneo. Nos lleva al reino de lo que los humanos pueden comprender. Estos eventos ocurrieron en el lapso de una vida”.

Esta teoría proviene de la investigación de los científicos de los depósitos CAMP en todo el mundo, donde encontraron que las partículas magnéticas en la lava indicaron que mientras que los cinco pulsos iniciales de lava CAMP se extendieron durante unos 40.000 años, cada pulso probablemente solo duró alrededor de un siglo.

Se han producido condiciones invernales volcánicas similares después de la erupción del volcán Laki de Islandia en 1783, lo que resultó en uno de los inviernos más fríos jamás registrados y en las fallas de cultivos en todo el mundo.

LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS AMBIENTALES EN LA EXTINSIÓN DE LOS DINOSAURIOS

“La magnitud de los efectos ambientales está relacionada con lo concentrados que están los eventos”, dijo en el comunicado el coautor del estudio Paul Olsen, paleontólogo de Lamont-Doherty.

“Los pequeños eventos repartidos a lo largo de [decenas de miles de años] producen mucho menos efecto que el mismo volumen total de vulcanismo concentrado en menos de un siglo. La implicación general es que las lavas CAMP representan eventos extraordinariamente concentrados”.

Después de la extinción, los ecosistemas se recuperaron lentamente durante los siguientes millones de años, allanando el camino para el período Jurásico, durante el cual los dinosaurios se convirtieron en los vertebrados terrestres dominantes.

