Green Day, The Chainsmokers, Justin Timberlake, Massive attack, Kings of Leon, Olivia Rodrigo, entre otros…Después de una larga espera, este martes 29 de octubre se reveló el cartel oficial de Tecate Pal’ Norte 2025, a realizarse del 4 al 6 de abril en Monterrey, Nuevo León.

Durante este tiempo, el escenario recibirá a grandes figuras como Justin Timberlake, Charli XCX y Olivia Rodrigo, junto con bandas de rock e indie como Fall Out Boy, Garbage, The Black Keys, Parcels y Capital Cities. La música en español también tendrá un lugar destacado en esta experiencia musical con la presencia de Caifanes, Caligaris, Alex Lora y El Tri, por mencionar algunos.

De acuerdo con el sitio oficial, la fase 1 va de los 4,000 a 9,000 pesos, dependiendo el tipo de boleto. El general cuesta 4,670 pesos, el general + 5,815, el ascendente 7,435 pesos y el VIP 9,800.

“Las puertas abren el día viernes a las 14:00 horas, el sábado a las 14:00 y el domingo a las 14:00. Entre más temprano llegues al festival, más tiempo tendrás para disfrutar de él, las diversas amenidades, y todos los servicios disponibles”, refiere el sitio.

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2025 🦁

Boletos a partir del 5 de noviembre a las 14:00hrs través de Sistema Ticketmaster pic.twitter.com/bEMJfYShk6

