En lo que va del año, el Centro de Conciliación Laboral en Guanajuato ha registrado 37 mil solicitudes, y de éstas el 90 por ciento son de trabajadores que denuncian despido injustificado. Así lo reveló Haydeé Escobar Porras, directora del Centro de Conciliación Laboral, quien explicó que han visto un incremento del 25 por ciento en estas solicitudes.

“Ante nosotros acuden los trabajadores con el principal motivo de despido injustificado, esto no quiere decir que realmente se acredite, pues nosotros no somos una autoridad jurisdiccional. Pero ellos nos pueden decir que fue por un motivo injustificado” explicó en entrevista.

La funcionaria estatal señaló que cuando se inicia una conciliación tanto del trabajador como del patrón se hablan con la verdad y se revisa en una audiencia privada y secreta.

“El motivo por el que acuden a nosotros en un 90 por ciento es por despido injustificado… Y ahora hasta el mes de septiembre cerramos con 39 mil trámites en las cuatro sedes que abarcan los 46 municipios”.

La directora recordó que cerraron el año con 37 mil solicitudes, lo que representa un crecimiento de un 25 por ciento.

“El incremento se debe a la rotación que hay en las empresas principalmente. Recordó que de un universo del 100 por ciento de los trámites, dos de cada 10 conflictos laborales se van a juicio.

Explicó que los casos que se van a juicio es porque no hay voluntad de las partes. En el caso del trabajador considera que no es oferta de liquidación atractiva y en el caso de la parte patronal ve un monto de liquidación que no puede pagar y no le parece justa.