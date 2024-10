Este lunes 28 de octubre es la premiación del Balón de Oro 2024, donde se entrega el galardón en la categoría de futbol masculina y femenina.

El Real Madrid, convencido de que su atacante Vinicius, favorito al Balón de Oro, no será galardonado este lunes, ha decidido en consecuencia boicotear la ceremonia prevista en el Teatro de Chatelet parisino.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido asi, es obvio que Balon de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, escribió el club madrileño en un comunicado.

En ausencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que no están entre los nominados, la 68a ceremonia del Balón de Oro, será este lunes por la noche en el Théâtre du Châtelet, y consagrará a un nuevo jugador.

El Balón de Oro es un premio para jugadores profesionales de futbol otorgado anualmente por la revista francesa especializada France Football. Un jurado formado exclusivamente por periodistas especializados de las principales publicaciones deportivas mundiales dictaminan los ganadores del premio.

La gala del Balón de Oro 2024 iniciará a las 12:45, tiempo de México.

NOMINADOS AL BALÓN DE ORO VARONIL

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Turquía, Inter)

Dani Carvajal (España, Real Madrid)

Rúben Dias (Portugal, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucrania, Dnipro/Girona/ Roma)

Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (España, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Mats Hummels (Alemania, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich)

Toni Kroos (Alemania, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Martin Ødegaard (Noruega, Arsenal)

Dani Olmo (España, Leipzig/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City/Chelsea)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodrigo (España, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Alemania, Real Madrid)

Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (España, Athletic)

Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Suiza, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

MEJOR ENTRENADOR VARONIL

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Luis de la Fuente (España)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

MEJOR CLUB VARONIL

Bayer Leverkusen (Alemania)

Borussia Dortmund (Alemania)

Girona (España)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (España)

BALÓN DE ORO FEMENIL

El Balón de Oro femenil también se entrega esta noche, Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona y la selección española, buscará quedarse con el trofeo por segundo año consecutivo.

Barbra Banda (Zambia, Shanghai RCB / Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (España, Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona / Chelsea)

Mariona Caldentey (España, Barcelona / Arsenal)

Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain / Olympique Lyon)

Grace Geyoro (Francia, Paris Saint-Germain)

Manuela Giugliano (Italia, AS Roma)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Patricia Guijarro (España, Barcelona)

Giulia Gwinn (Alemania, Bayern de Múnich)

Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)

Ada Hegerberg (Noruega, Olympique Lyon)

Lauren Hemp (Inglaterra, Manchester City)

Lindsey Horan (EEUU, Olympique Lyonnais)

Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

Marie-Antoinette Katoto (Francia, Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (EEUU, Chicago Red Stars)

Sjoeke Nüsken (Alemania, Chelsea)

Ewa Pajor (Polonia, VfL Wolfsburg / Barcelona)

Salma Paralluelo (España, Barcelona)

Gabi Portilho (Brasil, Corinthians)

Alexia Putellas (España, Barcelona)

Mayra Ramírez (Colombia, Levante / Chelsea)

Trinity Rodman (EEUU, Washington Spirit)

Lea Schüller (Alemania, Bayern Munich)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Sophia Smith (EEUU, Portland Thorns)

Mallory Swanson (EEUU, Chicago Red Stars)

Tarciane (Brasil, Corinthians / Houston Dash)

Glódís Viggósdóttir (Islandia, Bayern Munich)

MEJOR CLUB FEMENIL

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Lyon (Francia)

NJ/NY Gotham (EEUU)

Paris Saint-Germain (Francia) N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: