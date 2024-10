Dos leyendas de las artes marciales se unen para una nueva entrega de la saga iniciada en la década de 1980. Jackie Chan y Ralph Macchio protagonizarán Karate Kid: Legends, cuya primera imagen promocional se reveló este viernes 18 de octubre. La película llegará a los cines el 30 de mayo de 2025.

El sitio oficial de la película ofreció este primer póster a todos los fanáticos, sin más información que los rostros de los dos íconos y un nuevo personaje: el actor Ben Wang, conocido por su papel de Jin en la serie de Disney+ Ni de aquí, ni de China.

La franquicia de Karate Kid comenzó en 1984 con la película, donde conocimos al actor Ralph Macchio, bajo el nombre de Daniel LaRusso o Daniel-San, y a Pat Morita como el Señor Miyagi.

La trama aborda la historia de un joven que se muda con su madre a una nueva ciudad. Al llegar, es víctima de acoso escolar por parte de un grupo de estudiantes que practican karate. Para protegerse y hacer frente a sus agresores, Daniel busca la ayuda del Señor Miyagi, un sabio y humilde maestro de karate que, además de enseñarle técnicas de defensa, le inculca valiosas lecciones sobre el autocontrol, la paciencia y la importancia de usar esta arte marcial como último recurso, y no como una herramienta para la violencia.

Después de la primera historia lanzaron otras dos con Macchio, y la cuarta con una nueva aprendiz: la actriz Hilary Swank, que llevó por nombre El nuevo karate kid (1994). Sin embargo, después de un largo silencio, en 2010 una nueva apuesta llegó: The Karate Kid con las figuras Jaden Smith como Dre Parker y Jackie Chan como el Sr. Han.

Legends are forever.

Jackie Chan, Ben Wang, and Ralph Macchio star in Karate Kid: Legends – exclusively in movie theatres May 30, 2025. #KarateKidMovie pic.twitter.com/Lk22lw3YJS

— Karate Kid Movie (@KarateKidMovie) October 18, 2024