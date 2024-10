La presidenta municipal de Acámbaro, Claudia Silva Campos y el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, iniciaron un censo de los dueños de viviendas afectadas por la explosión del carro-bomba en esa ciudad.

Acompañada de miembros de su gabinete Silva Campos acudió a las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública desde las 11:30 de la mañana a realizar trabajos de limpieza en el bulevar Los Pinos en la colonia Los Sauces.

Al llegar al lugar, los vecinos afectados la recibieron con reclamos por haber tardado en iniciar con el acercamiento y apoyo. Incluso, se quejaron de la falta de servicios y atención a la colonia por parte de su administración en los últimos años.

Ante esto, la presidenta municipal explicó que la zona estaba resguardada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), pues estaban integrando la carpeta de investigación y le pidieron esperar.

“Les ofrezco un disculpa por no haber venido antes, pero la Fiscalía General de la República me impidió venir a poner mis pies. Hoy me pongo a sus órdenes y siguiendo la instrucción de la gobernadora para cuantificar los daños de sus viviendas y de sus vehículos.

“Con el fondo especial de víctimas se pueden ir reparando los daños materiales, pero se que los daños que se ocasionaron a su persona y sus familias con nada se pueden reparar. Sin embargo, me vengo a solidaridarizar con ustedes”.

Silva Campos reconoció que empezó mal la reunión, pero criticó que la recibieron con groserías. Aunque, se dijo atenta a ayudar. Explicó que a la tarea de apoyo estaría presente en la zona el Secretario de Gobierno y el de Obra Pública para recabar evidencia y cuantificar los daños y afectaciones, para posteriormente establecer reuniones con los damnificados.

“Este es un tema que sale de mis manos y es un tema donde se trata de explosivos y no tengo mucho por hacer porque soy policía municipal preventiva” .

Sostuvo que tienen que trabajar los tres órdenes de gobierno y que desde el primer minuto solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y de la Sedena, así como de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para que vinieran a patrullar el municipio.

“Ustedes han visto que aquí estamos coordinados para recuperar la paz, ya que hace muchos años no la robaron”, finalizó.