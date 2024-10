El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estará en Durango la próxima semana, según confirmó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien dijo falta precisar el día en que se dará la visita.

Indicó que, con la presencia del funcionario federal, se entregarán cerca de 2 millones de pesos en equipo para la policía municipal, incluyendo dispositivos de radiocomunicación y equipamiento de inteligencia para fortalecer el sistema de seguridad estatal, particularmente el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

Además, el gobierno estatal contempla plantear una revisión de la Academia de Policías, con el objetivo de analizar su reapertura y fortalecer así la fuerza policial del estado. También se solicitará apoyo para adquirir armamento de mayor potencia, debido a que los cuerpos de seguridad locales cuentan con equipos que no equiparan el nivel armamental que manejan grupos delictivos. Aunque el mandatario estatal indicó que la policía local no está rebasada, pues no se han tenido enfrentamientos, enfatizó la importancia de contar con un enfoque preventivo en lugar de reactivo.

Buscan que secretario de Seguridad conozca situación del nuevo CERESO

Otro de los objetivos que se tienen con la visita de García Harfuch es poderlo llevar al Centro de Readaptación Social (Cereso) que se encuentra sin operar desde hace años en Durango, mismo que se ubica a 30 kilómetros de la ciudad capital, por la carretera libre a Torreón.

El gobierno estatal busca que el secretario pueda ayudar para lograr que la administración federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, asuma la gestión del Cereso y lo convierta en un centro penitenciario federal para mujeres.

Si bien el mandatario estatal aclaró que no se planteará un intercambio como tal, si se busca que el gobierno federal pueda quedarse con la estructura del nuevo centro penitenciario y apoyar a Durango en la construcción de la Presa Tunal II.

Este fue un planteamiento que se hizo al pasado gobierno Federal, aunque hubo luz verde para ceder el nuevo Cereso, no logró concretarse por falta de tiempo.

