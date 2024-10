El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, aseguró que los ataques de carros bomba en Acámbaro y Jerécuaro son una reacción ante la detención de tres miembros de un cártel del crimen organizado que operaban en la zona.

También, señaló que la detención originó amenazas a la alcaldesa Claudia Silva Campos y el director de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.

“De la información que hemos ido trabajando con los tres niveles de gobierno de inicio hay que reconocer y aplaudir que, si bien estos hechos que sucedieron en Guanajuato, se han dado porque hay un trabajo de coordinación e investigación, así como de inteligencia y ministerialización. Justo es ello”.

Describió que las acciones que tuvo la policía municipal de Acámbaro fue primero en un hecho donde se asegura un vehículo se decomisan objetos ilícitos y luego se da un entrenamiento y son agredidos por un grupo criminal, lanzan una alerta donde se hace un despliegue operativo de autoridades y se detienen tres personas relacionadas a un grupo delictivo del estado de Jalisco.

“Ese día que se da la detención en Acámbaro por la tarde y por la tarde noche, tanto la alcaldesa de Acámbaro como el titular de seguridad de ese municipio recibe amenazas. Ante ello se da una coordinación y se entra en contacto y se da coordinación y acompañamiento”

Comentó que una de las líneas de investigación es una situación aplaudible que derivó de las acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno, pues los grupos delincuenciales buscarán enfrentar el Estado Mexicana y esa es una línea de investigación.

“De inicio que las personas detenidas están vinculadas a un grupo delictivo es lo que está en proceso de investigación. Y se habla de armas exclusivas del ejército, estamos frente a un grupo que no es del fueron común.

“No es que este fallando algo; sí las autoridades y el Estado Mexicano no estuviese haciendo nada. No habría estos hechos violentos que son reacciones de la delincuencia. Estos hechos no se han dado en esta administración, ni en la administración anterior, sino que se han dado años atrás”.

Finalmente, dijo que se tiene que fortalecer la inteligencia e investigación para prevenir esos hechos y otros más.