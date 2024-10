Durante el 6 y 7 de noviembre, la ciudad de Aguascalientes será sede del importante evento comercial North America B2B, que reunirá a empresarios, ejecutivos y expertos de la industria automotriz.

Este encuentro busca fortalecer la colaboración entre empresas internacionales y locales, promoviendo el intercambio comercial y la inversión en la región. El Complejo Tres Centurias será el escenario en donde se establecerán alianzas estratégicas y se buscará fomentar la innovación y el crecimiento económico.

René Mendoza, presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México, detalla en entrevista para Newsweek Aguascalientes que este evento reunirá a al menos una docena de países.

En esta edición, señala que se esperan más de 16 mil asistentes de 3 mil empresas proveedoras y compradoras, las cuales ya han publicado sus necesidades de adquisición, con un valor mayor a los 4 mil 130 millones de dólares.

Retos de la industria: ¿llegan autos eléctricos?

“Quizá el principal reto de la industria automotriz es tener certidumbre en toda la cadena de valor, sobre lo que es el proceso de conversión del auto de combustión al auto eléctrico” declara el empresario, explicando que la demanda de compra aún no es tan alta para los coches eléctricos, por lo que las empresas armadoras tendrían que revisar sus pronósticos respecto a su capacidad de producción.

Los vehículos eléctricos, subraya, son hasta 30% más pesados que los vehículos de combustión interna, por lo que tiene un impacto en costos y capacidades de producción.

También menciona que las necesidades de insumos han evolucionado. El acero y el aluminio, por ejemplo, están siendo sustituidos por plástico.

“Otro reto es aumentar la cultura de calidad: es increíble como tenemos empresas que no tienen certificados de calidad, o no están vigentes” detalla René Mendoza, asegurando que es necesario no abandonar los estándares para poder escalar en las cadenas de valor, y ofrecer productos al costo requerido y de la mejor calidad.