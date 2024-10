Durante su rendición de cuentas ante el Congreso del Estado por el segundo año de la administración estatal, el secretario de seguridad pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García, reconoció al consumo de drogas como uno de los principales detonantes de inseguridad en la entidad y en todo el país.

Alonso García compartió una serie de datos que, a dos años en el cargo, han logrado identificar sobre las colonias en las que han detectado un alto consumo, principalmente de metanfetamina, popularmente conocida como cristal.

Aunado a ello, el funcionario informó que toda la información referente a detenciones, decomisos y aseguramientos, es analizada por un área de reciente creación para crear diagnósticos en la materia y a partir de ello políticas públicas que incidan en estas problemáticas.

“Somos el único estado que creó un Centro de Estudios en Seguridad y Política Criminal, donde sociólogos, antropólogos, criminólogos analizan y diagnostican los factores o fenómenos que pueden generar violencia. Si no diagnosticamos y después no evaluamos, no van a servir de nada las políticas públicas que podamos hacer” reconoció.