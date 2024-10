Tocando puerta por puerta las casas de Ladrilleras del Refugio en León, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo inició las jornadas con vocación para la reinserción escolar de más de 2 mil niños, niñas y adolescentes que dejaron sus estudios.

“La educación es para nosotros lo más importante, porque es lo que nos va a permitir abrirles las puertas a nuestros niños a un futuro mejor”.

Expuso que la Jornada con Vocación para la Reinserción Escolar se realiza con directrices alineadas al Decálogo del Gobierno de la Gente y al Eje de Gobierno ‘Guanajuato es Vocación’. La tarea es buscar en sus casas a los alumnos, platicar con sus padres y asegurar el futuro educativo de los niños de Guanajuato.

“Hoy es un día y una jornada que nos emociona, quiero pedirles que lo hagamos con el corazón, porque tenemos la meta de regresarlos a las aulas a que sigan en este sistema educativo (…) Voy a estar tocando puertas para regresarlos a las aulas; les pido que toquemos el corazón de las familias, que demos opciones, que platiquemos con ellos, que escuchemos sus inquietudes”.

Explicó que la dinámica es que cada niño y niña que no regresó a clases tiene una historia particular del por qué dejó de estudiar y no continuó con sus sueños, por ello debe escucharse y atenderse cada caso en particular, agregó.

“Vamos a sus casas, a sus colonias y comunidades, a decirles que ellos son importantes y que nuestro sistema educativo no está completo si nos faltan ellas y ellos. Háganles saber lo importante que son para nosotros y que este Gobierno de la Gente saldrá a las calles, porque ahí está nuestro trabajo”, explicó la mandataria estatal.

Para comenzar la Jornada, la Gobernadora visitó la colonia Ladrilleras del Refugio, donde tocó la puerta en varios domicilios detectados con niños que no acuden a la escuela para invitarlos a regresar a clases.

Por su parte, el Secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, dijo que esta labor, en los últimos tres años, ha permitido llevar a alumnos de educación básica nuevamente a las aulas para que continúen sus estudios y se trabaja para lograr atraer a todos y que nadie se quede sin estudiar.

“En esta labor son mil 200 personas en las diferentes oficinas de Educación en el Estado y hoy arrancamos la jornada en los 46 municipios; en León comenzamos con más de 200 elementos”, dijo el Secretario.

En el arranque de la Jornada con Vocación para la Reinserción Escolar estuvieron presentes la directora general del Instituto de las Juventudes, Alma Regina Trujillo Domínguez y José de Jesús Correa Ramírez, director general del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA).