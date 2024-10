“La Máquina” es la nueva serie protagonizada por Gael García Bernal, Diego Luna y Eiza González, que se estrena este miércoles 9 de octubre con todos sus episodios exclusivamente en Disney+.

Esta serie marca el regreso de Gael García Bernal y Diego Luna juntos en pantalla. Después de una pérdida devastadora, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) está en un mal momento de su carrera de boxeador, indica la sinopsis.

“Por suerte para él, su manager y mejor amigo Andy Luján (Diego Luna) está decidido a que recupere su gloria pasada. Pero cuando una perversa organización aparece en escena, la pelea de revancha se vuelve a muerte.

“Mientras lucha por recuperar su carrera, Esteban debe al mismo tiempo lidiar con sus propios demonios personales y proteger a su familia, que incluye a su exesposa Irasema (Eiza González), una periodista que se encuentra a punto de colisionar con el lado oscuro del mundo del boxeo”.

La Máquina es una producción de Searchlight Television, y se emitirá vía streaming en las plataformas directo al consumidor de Disney, a través de Disney+ para México y el resto de América Latina.

DIEGO LUNA Y GAEL GARCÍA SON ACTORES Y PRODUCTORES DE LA SERIE

Marco Ramírez (Daredevil) es productor ejecutivo y showrunner de la serie, con García Bernal, Luna, Gerardo Gatica, Leandro Halperín, Adam Fishbach y Kyzza Terrazas como productores ejecutivos. Gabriel Ripstein es el director de la serie.

“La serie llega más de una década después de que García Bernal y Luna, quienes también son productores ejecutivos, la idearan por primera vez, originalmente en forma de película y más tarde como serie”, explica una nota del New York Times.

“Es difícil entender muy bien su génesis porque no se parece a nada que hayamos hecho antes”, dijo Luna al mismo medio. “Pero tiene ese interés de volvernos a poner juntos como actores en un proyecto que toca otra vez temas que tienen que ver con la hermandad y con nuestro contexto que es México. El boxeo ahí se vuelve una herramienta muy útil”.

García Bernal, ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie ‘Mozart in the Jungle’, calificó, en una entrevista con EFE, “el nuevo proyecto como algo fantástico en el que ha podido aprender más de una de sus mayores aficiones. Agradezco poder sublimar todo aquello que me encanta del boxeo en esta serie”.

“La oportunidad que me da el personaje es increíble”, dijo García Bernal a EFE sobre la idea principal de la serie que “trata de entender qué pasa en la mente, en el espíritu de un atleta que se tiene que retirar cuando ya sabe cómo hacer la cosas, cuando el cuerpo ya no le da pero todo lo demás tiene una lógica”. N

