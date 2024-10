El Frente Nacional por la Familia informa que entregará a la oficialía de partes del Congreso del Estado de Aguascalientes y a representantes del Congreso de la Unión, las firmas recabadas en contra de la interrupción legal del embarazo en la entidad, mismas que fueron reunidas a través del sitio web, activate.org.mx.

Edmundo Becerril, integrante de la organización, precisó que con esta solicitud se hace un llamado a los legisladores a no aprobar alguna iniciativa a favor del aborto, sin embargo, no se detalló la cantidad de firmas reunidas ni mayores detalles sobre su propuesta. No obstante, en la campaña de su sitio web se detalla la exigencia de que legisladores soliciten la acción de inconstitucionalidad sobre la discusión y votación del aborto.

“Queremos pedirle a nuestros legisladores tanto a nivel local como a nivel nacional, a quienes entregaremos unas firmas, que en México no se imponga el aborto. Ya sabemos que hay estados donde se están practicando, la semana pasada se aprobó en Guadalajara, pero se trata de una agenda cargada de ideología” acusaron.

Respecto a la reducción de 12 a 6 semanas como el periodo de gestación en el que está permitido el aborto, la asociación lo consideró un “gesto de esperanza”, sin embargo, señalaron que aún hay mucho camino por recorrer. Incluso, en la plataforma donde se recabaron las firmas, se señalan los siguientes puntos con los que están inconformes:

Falta de Reconocimiento del Derecho a la Vida

Lenguaje Ideológico sin Fundamento Científico

Falta de Coherencia y Participación Ciudadana

Según datos proporcionados por el Frente, obtenidos a través de una solicitud de transparencia, desde que se despenalizó el aborto el 27 de diciembre de 2023, hasta el 17 de septiembre de 2024, en el sector público de Aguascalientes se han practicado 102 interrupciones legales del embarazo.