A 2 años de gobierno ¿Cuáles han sido los principales retos? ¿Cuál es la problemática vigente en Aguascalientes, que considera es prioritaria en atención?

“Para mí es muy importante que haya paz y tranquilidad aquí en Aguascalientes, yo siempre lo he comentado, en la seguridad no se aplaude, se trabaja todos los días. Por eso vamos a seguir haciendo inversiones importantes: este año se generarán 300 nuevos policías estatales para tener el Blindaje Aguascalientes. Vamos a crecer la Universidad del Policía, porque es importante para nosotros la capacitación, no solamente es el tema de comprarles más patrullas (este año entregamos 300 patrullas nuevas), vamos a seguir comprando más rinos que son estos camiones grandes este blindados que están en las puertas de acceso. Y que vamos a seguir nosotros apostándole mucho a la paz y a la tranquilidad y a la prevención al delito, porque la prevención al delito se hace con la educación.”

¿Qué hacer en materia de seguridad? ¿Se modificará la estrategia?

“En las reuniones está el Fiscal del Estado, está el secretario estatal de Seguridad Pública, está el Poder Judicial, está la Guardia Nacional y el Ejército, está el consejero jurídico y estamos en una evaluación constante. En Aguascalientes, como siempre lo he dicho, quien la hace la paga, o sea, nosotros no podemos pensar que aquí puede pasar una situación y que no va a pasar nada, siempre hemos tratado de que ningún delito quede impune. Tenemos que ir disminuyendo la incidencia y claro que aquí en China y en todos lados, pues pueden llegar a pasar situaciones, pero no lo vamos a normalizar. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en la prevención antes de que sucedan las cosas. y tener esa coordinación importante para que en Aguascalientes pues los niños puedan seguir saliendo a los parques públicos…Si yo me comparara con Zacatecas o Jalisco, bueno, pues qué te digo, ya todos sabemos el resumen. Yo me comparo con las primeras potencias mundiales, tenemos tecnologías de las primeras potencias mundiales y vamos a seguir apostándole mucho”

¿Quiénes están invirtiendo en Aguascalientes, y cómo va esa misión de diversificar la industria?

“A pesar de una reforma judicial, a pesar de las elecciones en los Estados Unidos, en Aguascalientes siguen llegando inversiones y nosotros hemos estado dando las condiciones para que lleguen. Vamos a migrar mucho a las energías limpias, para nosotros es sumamente importante que las empresas internacionales transnacionales que están llegando, puedan tener estos beneficios de apostarle a que sea energía limpia y al rehúso del agua, que son las dos cosas de origen que ellos nos están pidiendo. Este año fueron más de 1,900 millones de dólares los que se están invirtiendo, todavía faltan otras inversiones por concretar este año. Sabemos que que se está haciendo que en Aguascalientes pues paguen bien. Han llegado empresas de mentefactura no ya de manufactura.”

¿Cómo vislumbra usted la relación con este próximo gobierno? ¿Confía en la presidenta Claudia Sheinmbaum?

“Yo creo que le va a ir bien a México, estoy contenta que llegue una mujer, confío mucho en las mujeres, mi mamá también era física… y creo que es una persona que puede dejar algo muy bueno para México. Creo que coincidimos en muchos temas importantes, por ejemplo, el reuso del agua que los 115 hectómetros cúbicos que gastamos aquí en la capital y en las industrias y en todo lo reutilice y que pueda llegar al campo o a la industria. También creemos mucho en las energías limpias, y yo creo que esa es la visión que también yo tengo. Entonces, si hay inversión hay empleo y si hay empleo y desarrollo, pues hay compra de vivienda, se mueve la economía y eso es lo que queremos todos.”