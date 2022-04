Una guitarra roja, que acabó destrozada en un camerino y que supuso el fin del grupo de rock británico Oasis, sale a subasta en París el próximo 17 de mayo, informaron los organizadores.

“Una guitarra esencial en la colección de Noel Gallagher, la ES-355 fue parte de la leyenda que encarnó la ruptura de Oasis”, señaló la galería parisina Artpèges.

En el backstage Liam rompió la guitarra de Noel y le gritó “ya no eres mi hermano”. Horas más tarde, Noel Gallagher publicó un comunicado: “Con un poco de tristeza y gran alivio les cuento que renuncié a Oasis esta noche. La gente escribirá lo que quiera, pero simplemente no puedo seguir trabajando con Liam ni un día más”.

La guitarra fue rota el 28 de agosto de 2009. Tiempo después el instrumento fue restaurado en Londres por el talentoso luthier Philippe Dubreuille.

El instrumento favorito de Noel Gallagher entre 1996 y 2011. La primera aparición de la Gibson ES-355 fue en el clip “Stand By me” del álbum Be Here Now. Como relata la entrevista de Premier Guitar: “Por lo general, solo elijo mi Gibson 355 de 1960, es la base de todo. Mi 1960 355 es la mejor guitarra que he tocado”.

Comprada entre 1996 y 1997, Noel tiene dos versiones del 355. La primera, usada en vivo, cuyo principal signo distintivo es la presencia de un golpeador corto. La otra ES-355, que está a la venta, tiene un golpeador más largo y, especialmente, una cubierta de varilla Truss negra.

ROTA EN LA TORMENTA FINAL DE OASIS

No faltan las apariciones navideñas con su ES-355. Probablemente en referencia a Johnny Marr, guitarrista de Smiths, un modelo innegable para el antiguo compositor de Oasis.

Esta ES-355 de 1960 por sí sola simboliza el alma y la historia del grupo. “Rota en la tormenta final del 28 de agosto de 2009 en el festival Rock en Seine, hoy es, sin duda, la encarnación de la intensa y tumultuosa carrera del grupo que puso a los 90 en sintonía con el Britpop”, señala Artpèges.

Una vez completos los trabajos de restauración el ES-355 reanuda el servicio durante algún tiempo con Noel Gallagher y los High Flying Birds.

Acompañada por una nota escrita de Noel Gallagher, la Gibson ES-355, un recuerdo de los años Oasis, salió a la venta en mayo de 2022 en París.

La ES-335 apareció en los registros de la compañía en noviembre de 1958 y se comercializó oficialmente en 1959. Se distingue por su toque de ébano con incrustaciones de marcadores de bloques de inserción de nácar. Así como un hilo limpio en toda la caja, el mango y el contorno de la cabeza.

LA RUPTURA DE OASIS

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, que fundaron el grupo Oasis, eran conocidos en los años 2000 por sus peleas.

En 2009 se hallaban en el festival parisino Rock en Seine. “Esa noche hubo una gran pelea en los camerinos. La guitarra de Noel acabó rota y luego se produjo la ruptura del grupo”, explicó a la AFP Jonathan Berg, cofundador de Artpèges. La multitud que aguardaba al grupo se enteró, por megafonía, de que Oasis se acaba de separar. N