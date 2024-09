Los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ tienen más probabilidades de experimentar demencia, depresión y accidentes cerebrovasculares que las personas heterosexuales y cisgénero, según una investigación publicada en Neurology.

“Nuestro estudio encontró que las personas que pertenecen a grupos de minorías sexuales y de género (SGM) tienen un mayor riesgo de resultados adversos para la salud cerebral, incluida la demencia y la depresión en la vida tardía en comparación con las personas heterosexuales cisgénero”, dijo el primer autor Shufan Huo de la Escuela de Medicina de Yale a Newsweek.

“Estas diferencias persistieron en varios subgrupos: las personas de minorías sexuales asignadas a hombres al nacer y las mujeres transgénero son particularmente vulnerables a la depresión en la edad tardía.

“Las personas de minorías sexuales asignadas a mujeres al nacer y las personas de género diverso son particularmente vulnerables a la demencia. El riesgo de accidente cerebrovascular solo aumenta en las mujeres transgénero”.

Los científicos identificaron un riesgo 14 por ciento más alto de demencia y 27 por ciento más de riesgo de depresión, en todas las categorías del paraguas LGBTTTIQ+, pero solo se encontró que el riesgo de accidente cerebrovascular era elevado entre las mujeres transgénero, en 68 por ciento.

Dijeron que esto último podría deberse a la terapia hormonal de afirmación de género y al efecto que el estrógeno extra podría tener en el cerebro de las mujeres trans.

Pero el estudio investigó las asociaciones entre individuos LGBTTTIQ+ y resultados cerebrales negativos, no las causas detrás de estas tendencias.

Sin embargo, propuso algunas razones por las que las personas queer podrían tener más probabilidades de experimentar demencia y depresión, señalando que los síntomas depresivos y la angustia psiquiátrica son factores de riesgo para la demencia, por lo que los dos podrían estar interrelactados.

LA DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ DERIVA EN DEPRESIÓN

Sugirieron que las personas LGBTTTIQ+ podrían enfrentar discriminación en el sistema de salud, lo que llevaría a que sus necesidades de salud se desatiendan, o que podrían desarrollar depresión debido a la discriminación en el mundo en general.

“Las causas de la salud cerebral deteriorada en la población de SGM podrían ser una compleja interacción de muchos factores”, dijo Huo. “Dado que no investigamos las causas en nuestro estudio, solo podemos informar de asociaciones observadas”.

Los científicos también descubrieron que las personas LGBTTTIQ+ tenían menos probabilidades que las personas heterosexuales de tener factores de riesgo cardiovascular (salud cardíaca), como la obesidad, a pesar de que eran más propensos a fumar.

Especularon que esto podría deberse a privilegios socioeconómicos y hábitos de ejercicio que no midieron. Se debe investigar más los resultados de salud de la comunidad LGBTQ+, concluyeron los científicos.

“Nuestro estudio es el primero que investiga estos resultados en una gran cohorte basada en la población con información sobre orientación sexual e identidad de género”, dijo Huo.

“Estos hallazgos subrayan la necesidad de una mayor investigación centrada en las disparidades de atención médica que afectan a la población de SGM.

UN ESTUDIO PARA INSPIRAR OTRAS INVESTIGACIONES

“Esperamos que con un mejor conocimiento de los desafíos de salud específicos de la población de SGM, podamos aumentar la conciencia para aquellos, tanto en los médicos tratantes como en la comunidad de investigación.

“Además, esperamos inspirar más investigaciones que exploren las causas de las diferencias observadas en la salud cerebral, que podrían usarse para diseñar intervenciones”.

Los datos para este estudio se adquirieron a través del Programa de Investigación All of Us. Un total de 393,041 adultos estadounidenses fueron incluidos en el estudio, con una edad promedio de 51 años.

Aproximadamente 10 por ciento (39,632) de estas personas se identificaron como LGBTTTIQ+, 97 por ciento de las cuales no eran heterosexuales y 11 por ciento de las cuales eran transgénero o no binarios.

En general, 21,091 de los participantes tenían una enfermedad neurológica: 11,553 tenían depresión, 6,605 habían sufrido accidentes cerebrovasculares y 2,933 tenían demencia. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

