A los 17 años, Martha García Juárez se casó con un pescador; ella provenía de una familia que no se dedicó a la pesca, por lo que con su esposo tuvo sus primeros acercamientos a la actividad marítima . Hoy es parte del grupo Las Guardianas del Conchalito.

“Tenemos una concesión para dedicarnos a la actividad pesquera y a la comercialización, pero la lucha no termina, a diario tan solo por ser mujeres nos enfrentamos al machismo e intentos de arrebatarnos nuestras propiedades porque nuestros terrenos están dentro de la ciudad y a diez minutos del malecón, una zona altamente turística”, explica Martha García en entrevista con Newsweek en Español .

“Nuestro hogar estaba a dos cuadras del mar, por ello todos los niños de la zona nos juntábamos para ir a pescar y nadar, pero a los 17 años comenzó mi vida aún más cerca del mar al casarme con un joven dedicado a la pesca. Recuerdo que siempre me subía con él a la panga, nos íbamos a campos pesqueros, incluso cuando mi primera hija estaba muy pequeña la llevaba conmigo porque si alguna autoridad nos detenía al no tener permiso para pescar no se podían llevar a mi esposo detenido porque iban su esposa e hija pequeña”, narra Martha.