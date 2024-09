El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo invitó a todos los deportistas de México que no tengan apoyo en sus respectivas entidades a que se acerquen a Guanajuato, pues hay total disposición para arroparlos en su proceso de desarrollo con miras a los Juegos Olímpicos.

Así lo señaló luego de entregar reconocimientos a atletas guanajuatenses que participaron en los XXXIII Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

“Yo más bien el llamado que haría es a nivel nacional; si sus estados no nos están apoyando vénganse a vivir a Guanajuato. Guanajuato les recibió con las puertas abiertas. Guanajuatense no es el que nace solo aquí sino que decide vivir aquí y si algún deportista de un Estado no está siendo apoyado por su gobierno, que vengan a Guanajuato aquí van a recibir el apoyo”.

El Gobernador dijo que este grupo de atletas recibieron todo el apoyo del Estado, a lo cual respondieron con una gran actuación en la cita olímpica del 2024.

“Es un honor y un privilegio, encontrarme con las y los deportistas que han puesto muy en alto el nombre de Guanajuato y de México. Ustedes son un orgullo para nuestro estado y el país”, expresó el Mandatario Estatal.

Agregó que a lo largo de sus carreras deportivas, han demostrado su pasión y su vocación, pues saben que la disciplina y la constancia rinden buenos resultados en la vida. “Son gente con valores, y que además sabe fijarse metas y cumplirlas”.

Como la judoka Prisca Awiti Alcaraz quien ganó una medalla de plata. Así como los nadadores paralímpicos: Ángel de Jesús Camacho Ramírez, logró 3 medallas (1 Plata y 2 Bronces), y Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez obtuvo una medalla de bronce.

Además, por lograr estar entre los primeros 8 lugares de sus competencias, obtuvieron diplomas: Ángel de Jesús Camacho Ramírez (5), Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez (3), Raúl Gutiérrez Bermúdez (3), Fabiola Ramírez Martínez (2) y Jesús Hernández Hernández (2).

Sobre la destacada actuación de nuestra querida corredora Laura Galván, “La Gacela de la Sauceda”. Y de la atleta Cecilia Tamayo que ya hizo historia en el olimpismo nacional, pues el país no tenía representación en los 200 metros planos femenil de una justa olímpica desde México 1968.

“Todas y todos, han hecho un extraordinario papel defendiendo los colores de Guanajuato y de México. Para ustedes, sus entrenadores y sus familias nuestro reconocimiento (…) Queremos que nuestros niños vean ustedes un ejemplo, que sean figuras a seguir por la niñez y la juventud, para que se alejen de problemas de drogas”, destacó el Mandatario Estatal.