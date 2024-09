El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, se dijo enfocado en los asuntos del municipio capital, pese al contexto que se vive a nivel nacional tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la cual, se prevé que sea decretada en el Periódico Oficial de la Federación este domingo.

En entrevista colectiva, el alcalde se limitó a comentar que no coincide con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reforma, sin embargo, se dijo respetuoso una vez que esta ya ha sido aprobada.

“Es la visión del presidente, en la que, desde su punto de vista, considera que puede de alguna manera modificar la justicia. Es algo que independientemente de que no lo comparta, lo respeto” opinó.

Respecto al actuar de la familia Yunes, quienes dejaron la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para pasar a MORENA y con eso lograr que la iniciativa fuera aprobada en lo general y en lo particular en el Senado de la República, Montañez Castro consideró que esto no daña al PAN, partido que aún está “para ofrecer más a la ciudadanía”.

“El PAN ha sobrevivido por décadas independientemente de estar o no en el gobierno, Acción Nacional no nació en un inicio para estar en el gobierno, nació para generar equilibrio de poderes, para regular los exceso, y desde luego que no le genera un problema porque está hecho para esto y más” comentó.