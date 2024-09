El presidente del Clúster de Transporte Logístico, Óscar Román Garay, confirmó que en 2025 se comenzará la construcción de 20 paraderos para transporte de carga en todo el país, en los cuales, los transportistas tendrán un espacio digno y seguro para pernoctar. De este total, se contempla que 7 sean para la región Bajío.

Según Román Garay, estos espacios se construirán con inversión privada y del propio clúster a lo largo de los próximos 6 años. Entre los servicios a ofrecer, también se buscará tener oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para facilitar trámites del gremio.

“Estos paraderos tienen que ver con un tema de servicio y de seguridad, donde se tendrá coordinación con la Guardia Nacional, habrá centros de servicio, abastecimiento de combustible, hoteles, refacciones, en fin, esas serán las principales características de los paraderos a construirse durante el siguiente sexenio” explicó.

No obstante, el líder del sector reconoció que aún no concluye la planeación de este proyecto, por lo que aún no se conoce con exactitud cuáles serán las ubicaciones de estos paraderos, la inversión requerida ni la fecha estimada de inauguración.

“La ubicación obedece a una estrategia que tiene que ver con los corredores industriales de la zona, sin embargo, aún no tenemos precisamente definidos los puntos en los que se van a construir” admitió.

Según el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2024, se han abierto 4,696 denuncias por robo a transportista en todo México.