Este martes 10 de septiembre, en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump tendrán su primer, y potencialmente único, debate.

El debate se llevará a cabo en el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia a las 9 de la noche, y ABC lo organizará. Los moderadores serán David Muir y Linsey Davis. En este encuentro Harris y Trump se conocerán en persona.

El esperado debate se podrá ver en NBC, CBS, Fox y PBS, además de ABC. Disney+, Hulu y la aplicación ABC también transmitirán el debate. En tanto, el gobernador Tim Walz se unirá a los compromisos políticos en Phoenix, Arizona, el martes y luego hará comentarios sobre el debate.

Previo al debate, Donald Trump arremetió contra su rival Kamala Harris. El expresidente lanzó una serie de ataques contra la vicepresidenta en su sitio Truth Social. Por su parte, Harris contraatacó compartiendo algunas publicaciones críticas sobre Trump y lanzó un vídeo de campaña en X calificándolo de “mentiroso”.

Trump comenzó con un ataque este lunes al publicar: “Bernie Sanders acaba de decir que Kamala solo cambió sus posiciones políticas marxistas para las elecciones, ¡volverá a cambiar muy rápidamente!” Añadió: “Bernie Sanders realmente expuso a la camarada Kamala Harris. Esencialmente dijo que ella es una falsa total. ¡Una vez marxista, siempre marxista!”.

ANTES DEL DEBATE, TRUMP PRESUME ENCUESTA

Trump publicó detalles de una encuesta que sugería que podría ganar 63.8 por ciento de la cuota de votos populares, en comparación con 36 por ciento de Harris, y volvió a publicar noticias de él tomando la delantera en una encuesta de The New York Times. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre los hallazgos exactos de la encuesta del NYT, que pusieron su ventaja en el 48 por ciento y a Harris en el 47 por ciento.

Trump siguió compartiendo una publicación de Mark Levin, con la leyenda: “Kamala Harris es la candidata presidencial más deshonesta de la historia”.

Mientras tanto, Kamala Harris compartió un nuevo anuncio de campaña, con el título: “Tomado de la gente que trabajó para él: Donald Trump es un peligro para nuestras tropas, nuestra seguridad y nuestra democracia. Nunca más debería estar detrás del sello del Presidente de los Estados Unidos”.

Luego publicó sobre las opiniones de Trump sobre el aborto, con un clip de ella dando un discurso explicando sus puntos de vista. Ella subtituló el clip: “Donald Trump ha dejado clara su postura sobre las libertades reproductivas. Para decirlo sin rodeos: Él no confía en las mujeres”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: